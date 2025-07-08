Гороскоп на 9 июля: Овнам — удачный день, Львам — риск потерять деньги

Знакам Зодиака нужно обращать внимание на самочувствие

В 2025 году жизнь многих знаков Зодиака может измениться к лучшему. В то же время "Телеграф" расскажет гороскоп на завтра, 9 июля, чтобы вы знали, к чему готовиться в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны будут иметь хороший день, полный возможностей — повышение зарплаты или высший пост. К этому следует отнестись ответственно, если вы хотите выйти на новый уровень. Однако волноваться нет поводов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам следует быть внимательными к своему организму, особенно если испытываете тревогу. Это может быть сигналом, что нужно пересмотреть свой режим или добавить спорта. Пора подумать о собственном комфорте.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День будет удачным для коммуникации и переговоров, так что можете смело планировать это в своем графике. А вот от дальних поездок лучше отказаться, потому что есть риск непредсказуемых ситуаций. Будьте внимательны к деталям.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки, ваши внутренние импульсы могут быть компасом, куда двигаться дальше. Прислушайтесь к интуиции – она не подведет. В этот день полезными могут оказаться советы от коллег и опытных наставников.

Лев (23 июля — 23 августа)

Любых финансовых операций с большими суммами Львам лучше избегать. Есть вероятность, что потеряете большую сумму, а деньги вернуть не получится. Поэтому внимательность — это то, на что следует обратить особое внимание.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В среду нужно помнить о дисциплине, потому что она может принести плоды. Рекомендуется воздержаться от резких высказываний и контролировать эмоции, потому что это может сыграть против вас. Также не подходите близко к незнакомым людям.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вы можете забыть важную деталь в этот день, поэтому нужно сохранять внимательность. Не увлекайтесь социальными сетями или играми, потому что можете потерять большое количество времени. То же самое касается пустых разговоров.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Завтра Скорпионам нужно меньше времени тратить на работу и больше на отдых. Это поможет избежать эмоционального выгорания. Любимые дела зарядят положительными эмоциями: танцы, пение, рисование или чтение книг.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам следует задуматься об управлении временем. Возможно, придется раньше вставать или делегировать определенные дела, чтобы все успевать. Иначе вы можете ощущать бессилие и апатию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В среду Козороги, вероятно, испытают стресс из-за большого количества дел. Возникнет желание все оставить и уйти поспать. Впрочем, чувство ответственности поможет со всем справиться.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеи будет иметь шанс улучшить личную жизнь благодаря искренним разговорам. Важно честно говорить о том, что беспокоит и пытается понять своего партнера. А одинокие могут начать новые отношения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам следует проанализировать свое текущее положение дел и понять, какая сфера жизни "проседает". Поняв, что вас не устраивает, вы можете двигаться в желаемом направлении. А достаточное количество энергии вы получите из правильного питания и сна.