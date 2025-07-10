Можна втратити весь урожай: кабачки на городах українців "вбиває" популярна болячка

Як виростити здорові кабачки - поради від досвідчених городників

Кабачки — улюблений овоч багатьох українців, оскільки його можна використовувати у величезній кількості страв та консервацій. Дачники та городники, які вирощують кабачки, часто стикаються з такою проблемою, як вершинна гниль, яка може занапастити весь урожай.

"Телеграф" розповість, що це за хвороба, чому вона з’являється і як із нею боротися.

Вершинна гниль на кабачках — що це і як виглядає

Одна з учасниць спільноти "Пан Томат" у Facebook поділилася фото першого врожаю кабачків у теплиці та розповіла, що якась хвороба пошкодила її плоди. На знімках можна побачити, що кабачки почали підгнивати вгорі овочів, залишаючись при цьому на гілці.

У коментарях відповіли, що ця хвороба називається вершинна гниль і вона викликана тим, що кабачки не засвоюють кальцій або їм недостатньо кальцію в ґрунті. Якщо це відбувається, овоч починає гнити або всихати зверху зав’язі.

Так виглядає вершинна гниль на кабачках

Також у коментарях досвідчені городники розповіли, якими засобами можна боротися з вершинною гниллю та як правильно це робити:

Вершинна гниль, не засвоюється кальцій. Обробіть Брексіл кальцію.

Кальцієва селітра, через 7 днів мегафол, брексил кальцій, по листку.

Завжди перші такі. Зірвали, викинули, наступні всі як картинка.

У мене таке було 10 днів тому, обробила Брексіл Са та підлила розчином яєчної шкаралупи, погашеної оцтом. Все швидко виправилося.

Це нестача кальцію.

Двічі Брексіл кальцій обробляла, і така ж проблема у теплиці не вирішується.

Мої так поводяться від переливу. Не люблять зайву вологу.

Вирощування в теплиці потребує особливого догляду, адже ґрунт закритий і швидко виснажується, перегною недостатньо. Необхідно підживлювати різними мікро та макроелементами. Інакше нічого в тій теплиці не виросте.

Тут, бачите, треба враховувати і регіон, і спосіб вирощування, який ґрунт. В одному регіоні можуть заїдати шкідники, а в іншому нормально. Тут раз на раз не приходиться.

Раніше "Телеграф" розповідав, який городній лайфхак подвоїть урожай кабачків. Роздаватимете сусідам і родичам.