Белый налет на листьях кабачков может погубить весь урожай: как бороться с мучнистой росой

Это заболевания ослабляет растение и может привести у потере урожая

Кабачки — любимый овощ многих дачников и огородников. Он достаточно неприхотлив в выращивании и часто радует щедрым урожаем. Однако, если заметили на листьях кабачков белый налет — пора бить тревогу, ведь это грибковое заболевания с которым нужно бороться.

"Телеграф" расскажет, почему появляется этот белый налет на кабачках и как с ним бороться народными средствами.

Мучнистая роса на кабачках — как бороться?

Белый налет, который вы могли видеть на листьях и стеблях кабачков в вашем огороде — это мучнистая роса. Грибковое заболевание, которое поражает растения кабачков в период цветения, пишет actualno.com.

Мучнистая роса покрывает листья кабачков в период цветения

Чаще всего это заболевания появляется из-за переизбытка влаги в почве и плохой вентиляции зарослей кабачков. Если ничего не делать с этим белым налетом, листья начнут желтеть и усыхать, а урожайность кабачков сильно упадет.

Бороться с мучнистой росой можно и нужно. Первое, что предстоит сделать, это сорвать уже поврежденные усыхающие листья, а остальное растение опрыскать молочной сывороткой. Для этого 100 миллилитров сыворотки разведите в 1 литре воды и обработайте кабачки.

Также опрыскать овощ можно отваром пижмы (50 г сухой травы на 1 литр воды, кипятить 30 минут и использовать в охлажденном виде). Для обработки кабачков от белого налета подойдет и раствор кальцинированной соды с мылом (10 грамм соды 2 литра мыльной воды).

Ранее "Телеграф" рассказывал, если не сделаете это во время цветения кабачков, можете потерять урожай. Как предотвратить пустоцветы.