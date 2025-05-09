Як і коли сіяти кабачки: проста хитрість, щоб збирати врожай кілька разів на сезон

Прості поради щодо посіву кабачків для щедрого врожаю

Кабачки — улюблений овоч багатьох городників. Він досить простий у вирощуванні і не такий вибагливий, як інші культури. Однак навіть кабачкам на городі потрібно забезпечити необхідні умови, щоб отримати добрий урожай.

"Телеграф" розповість, як і коли садити кабачки, щоб вони давали врожай кілька разів на сезон.

Коли та як сіяти кабачки?

Кабачки теплолюбна культура, тому не потрібно поспішати з посадкою, пише The Spruce. Дочекайтеся, коли мине ймовірність нічних заморозків, а ґрунт прогріється до 18-20 градусів тепла.

Вибирайте для посадки кабачків сонячну сторону ділянки, вони повинні отримувати якнайбільше тепла. При цьому плануйте площу під кабачки з урахуванням того, що їм потрібний простір — це плетюча рослина, яка широко розростається.

Перед тим, як садити насіння в землю, зробіть із ґрунту невеликі пагорби. Так грунт краще прогріватиметься, а насіння швидше проросте. Підгортання також дозволяє покращити запилення, оскільки групи рослин можуть зростати разом.

Приблизно раз на тиждень кабачки потрібно поливати, якщо на вулиці посушлива погода. Ця рослина любить родючий грунт та гарне зволоження.

А щоб забезпечити свіжий урожай кілька разів на сезон, спробуйте таку хитрість, як послідовна посадка. Вона передбачає висадку насіння кабачків 2-3 рази на сезон. Так ви збиратимете ще більше врожаю протягом посівного сезону.

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