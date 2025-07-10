Можно потерять весь урожай: кабачки на огородах украинцев "убивает" популярная болячка

Полезные советы от опытных огородников, как вырастить здоровые кабачки

Кабачки — любимый овощ многих украинцев, так как его можно использовать в огромном количестве блюд и консерваций. Дачники и огородники, которые выращивают кабачки, часто сталкиваются с такой проблемой, как вершинная гниль, которая может погубить весь урожай.

"Телеграф" расскажет, что это за болезнь, почему она появляется и как с ней бороться.

Вершинная гниль на кабачках — что это и как выглядит

Одна из участниц сообщества "Пан Томат" в Facebook поделилась фото первого урожая кабачков в теплице и рассказала, что какая-то болезнь повредила ее плоды. На снимках можно увидеть, что кабачки начали подгнивать вверху овоща, оставаясь при этом на ветке.

В комментариях ответили, что эта болезнь называется вершинная гниль и она вызвана тем, что кабачки не усваивают кальций или им недостаточно кальция в почве. Если это происходит, овощ начинает гнить или усыхать сверху завязи.

Так выглядит вершинная гниль на кабачках

Также в комментариях опытные огородники рассказали, какими средствами можно бороться с вершинной гнилью и как правильно это делать:

Вершинная гниль, не усваивается кальций. Обработайте Брексил кальций.

Кальциевая селитра, через 7 дн мегафол, брексил кальций, по листу.

Всегда первые такие. Сорвали, выбросили, последующие все как картинка.

У меня такое было 10 дней назад, обработала Брексил Са и подлила раствором яичной скорлупы, погашенной уксусом. Все быстро исправилось.

Это недостаток кальция.

Два раза Брексил кальций обрабатывала, и такая же проблема в теплице не решается.

Мои так ведут себя при переливе. Не любят лишнюю влагу.

Выращивание в теплице требует особого ухода, ведь почва закрыта и быстро истощается, перегноя недостаточно. Необходимо подпитывать разными микро и макроэлементами. Иначе ничего в той теплице не вырастет.

Здесь, видите, нужно учитывать и регион, и способ выращивания, какая почва. В одном регионе могут заедать вредители, в другом нормально. Тут раз на раз не приходится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой огородный лайфхак удвоит урожай кабачков. Будете раздавать соседям и родственникам.