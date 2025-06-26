Пустоцвітів більше не буде: як змусити кабачки на городі не лише цвісти, а й плодоносити

Дізнайтеся, чому ваші кабачки добре цвітуть, але не плодоносять

Кабачки — улюблений овоч багатьох дачників та городників. Він дуже невибагливий у вирощуванні, а його плоди можна використовувати у багатьох стравах. Однак, буває так, що рослина кабачка рясно цвіте, але не дає плодів.

"Телеграф" розповість, чому так відбувається і як боротися з пустоцвітами.

Чому кабачки цвітуть, але не плодоносять?

На відміну від багатьох квітучих рослин, кабачки мають окремі чоловічі та жіночі квітки на кожній рослині, пише bhg.com. А цей фактор може створити проблему із правильним запиленням. Щоб воно відбувалося, як належить, потрібно, щоб чоловічі та жіночі квітки були відкриті одночасно, а комахи-запилювачі (бджоли, джмелі тощо) переносили пилок з чоловічої квітки на жіночу.

Найчастіше рослина кабачків виробляє спочатку лише чоловічі квітки протягом перших тижнів цвітіння, і лише потім починає випускати і чоловічі, і жіночі суцвіття. Відрізнити їх можна візуально: жіночі квітки мають здуту зав’язь біля основи і короткі, товстіші стебла. Ця зав’язь виглядає як мініатюрний кабачок, тому що тільки жіночі квітки здатні плодоносити.

Як змусити рослину кабачка плодоносити?

Є кілька порад, які допоможуть стимулювати плодоносити кабачки. Втіливши їх у життя, ви отримаєте щедрий урожай.

Запилення своїми руками

Звучить трохи дивно, але цей метод точно спрацює. Пензликом для малювання або ватяною паличкою перенесіть пилок з чоловічої квітки на жіночу. Намагайтеся нанести пилок на кінчик приймочки в центрі жіночої квітки. Також можна просто зірвати чоловічу квітку і нанести тичинку прямо на рильце жіночої квітки.

Різні сорти кабачків

Щоб збільшити шанси на запилення і відповідно на гарний урожай, садіть поряд різні сорти кабачків. Також поряд можна посадити гарбузи та баштанні культури, типу кавунів та динь. Таким чином ви привернете більше комах запилювачів і шанси на запилення точно зростуть.

Приваблювання на ділянку запилювачів

Ще один спосіб стимулювати запилення кабачків — це приваблювати на город або дачу комах-запилювачів. Для цього посадіть навколо ділянки якнайбільше яскравих та ароматних квітів. Комахи точно залетять на вашу ділянку, якщо там буятимуть квіти.

Сорти, що не потребують запилення

Щоб точно отримати врожай кабачків, можна використовувати спеціальні сорти, які не потребують природного запилення. Купуючи насіння кабачків, зверніть увагу на упаковку, там буде вказано, чи є той чи інший сорт таким, що не потребує запилення.

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