Пустоцвітів більше не буде: як змусити кабачки на городі не лише цвісти, а й плодоносити
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Дізнайтеся, чому ваші кабачки добре цвітуть, але не плодоносять
Кабачки — улюблений овоч багатьох дачників та городників. Він дуже невибагливий у вирощуванні, а його плоди можна використовувати у багатьох стравах. Однак, буває так, що рослина кабачка рясно цвіте, але не дає плодів.
"Телеграф" розповість, чому так відбувається і як боротися з пустоцвітами.
Чому кабачки цвітуть, але не плодоносять?
На відміну від багатьох квітучих рослин, кабачки мають окремі чоловічі та жіночі квітки на кожній рослині, пише bhg.com. А цей фактор може створити проблему із правильним запиленням. Щоб воно відбувалося, як належить, потрібно, щоб чоловічі та жіночі квітки були відкриті одночасно, а комахи-запилювачі (бджоли, джмелі тощо) переносили пилок з чоловічої квітки на жіночу.
Найчастіше рослина кабачків виробляє спочатку лише чоловічі квітки протягом перших тижнів цвітіння, і лише потім починає випускати і чоловічі, і жіночі суцвіття. Відрізнити їх можна візуально: жіночі квітки мають здуту зав’язь біля основи і короткі, товстіші стебла. Ця зав’язь виглядає як мініатюрний кабачок, тому що тільки жіночі квітки здатні плодоносити.
Як змусити рослину кабачка плодоносити?
Є кілька порад, які допоможуть стимулювати плодоносити кабачки. Втіливши їх у життя, ви отримаєте щедрий урожай.
- Запилення своїми руками
Звучить трохи дивно, але цей метод точно спрацює. Пензликом для малювання або ватяною паличкою перенесіть пилок з чоловічої квітки на жіночу. Намагайтеся нанести пилок на кінчик приймочки в центрі жіночої квітки. Також можна просто зірвати чоловічу квітку і нанести тичинку прямо на рильце жіночої квітки.
- Різні сорти кабачків
Щоб збільшити шанси на запилення і відповідно на гарний урожай, садіть поряд різні сорти кабачків. Також поряд можна посадити гарбузи та баштанні культури, типу кавунів та динь. Таким чином ви привернете більше комах запилювачів і шанси на запилення точно зростуть.
- Приваблювання на ділянку запилювачів
Ще один спосіб стимулювати запилення кабачків — це приваблювати на город або дачу комах-запилювачів. Для цього посадіть навколо ділянки якнайбільше яскравих та ароматних квітів. Комахи точно залетять на вашу ділянку, якщо там буятимуть квіти.
- Сорти, що не потребують запилення
Щоб точно отримати врожай кабачків, можна використовувати спеціальні сорти, які не потребують природного запилення. Купуючи насіння кабачків, зверніть увагу на упаковку, там буде вказано, чи є той чи інший сорт таким, що не потребує запилення.
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