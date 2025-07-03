Будете роздавати сусідам і родичам: цей городній лайфхак подвоїть урожай кабачків

Дізнайтесь, що потрібно зробити, щоб кабачки давали більше плодів

Кабачки — відмінна та невибаглива культура для вирощування на городі. А страви з цих овочів у розпал сезону люблять багато людей. Як виявилось, є простий лайфхак, який збільшить урожайність кабачків.

"Телеграф" розповість, що потрібно зробити, щоб рослина кабачка давала вдвічі більше плодів. З цим трюком ви роздаватимете кабачки близьким і знайомим.

Як збільшити врожайність кабачків?

При правильному догляді та поливі кабачки дуже невибаглива культура і дає добрий урожай. Однак якщо дуже любите цей овоч, врожайність можна збільшити за допомогою простого трюку, пише Express.

Все що вам потрібно зробити — це обрізати листя на тих гілках, де формуються квіти та плоди. Таким чином ви забезпечите перерозподіл енергії — замість того, щоб формувати нове листя, рослина більше енергії спрямовуватиме на виробництво суцвіть і плодів.

Більше цього, прибравши листя кабачків, ви звільните місце для інших рослин на городі і вони швидко підуть у ріст. Крім того, прибирання листя кабачків зменшить кількість потенційних шкідників на вашому городі.

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