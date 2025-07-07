Якщо не зробите це під час цвітіння кабачків, можете втратити врожай: як запобігти пустоцвітам

Під час цвітіння кабачків важливо слыдкувати за плодоніжками

Кабачки — корисний і смачний овоч, особливо, якщо він вирощений своїми руками. Проте буває так, що рослина кабачка цвіте, але не плодоносить. Найчастіше це відбувається через те, що квіти не запилюються.

"Телеграф" розповість, як своїми руками запилювати кабачки, щоби не втратити врожай овочів.

Чому кабачки цвітуть, але не плодоносять?

Досвідчені городники знають, що рослина кабачка має окремі чоловічі та жіночі квітки, пише bhg.com. А це у свою чергу може призвести до проблем із запиленням. Щоб рослина дала плоди, потрібно, щоб чоловічі та жіночі квітки одночасно розкрилися, а запилювачі типу бджіл та джмелів перенесли пилок з чоловічої квітки на жіночу.

Однак проблема полягає в тому, що рослина кабачків не завжди одночасно випускає та відкриває жіночі та чоловічі квітки. Найчастіше спочатку зацвітають чоловічі квітки, а через 1-2 тижні вже цвітуть обидва види суцвіть. Відповідно, процес запилення може не відбутися, і як результат — урожаю немає.

Вирішити цю проблему можна, якщо запилювати кабачки своїми руками. Відрізнити жіночі та чоловічі квітки можна візуально: жіночі мають опуклу зав’язь, яка виглядає як мініатюрний кабачок. Пам’ятайте, що лише жіночі квітки плодоносять.

Як запилити кабачки своїми руками?

Щоб точно бути впевненими в результаті, можна не чекати на природний процес запилення комахами, а запилювати кабачки своїми руками. Суть у тому, що вам потрібно перенести пилок із чоловічої квітки на жіночу.

Зробити це можна за допомогою, наприклад, пензлика для малювання. Наносити пилок потрібно на кінчик приймочки в центрі жіночої квітки. Також можна просто зірвати чоловічу квітку і нанести тичинку прямо на рильце жіночої квітки. Після такого запилення ви отримаєте щедрий урожай кабачків.

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