Забудьте про жовте листя: як просто врятувати баклажани та отримати багатий урожай (народні методи)

Розкриваємо ефективні народні методи проти жовтого листя

Багато дачників стикаються з проблемою, коли листя на баклажанах раптом починає жовтіти. Це може статися навіть при правильному догляді і регулярному поливі.

Пожовтіння листя — це сигнал про те, що з рослиною щось не так, і потрібно діяти швидко. "Телеграф" розповість, як розпізнати причину проблеми та врятувати свій урожай народними методами.

Чому жовтіє листя: головні причини

Нестача живлення — найчастіша причина. Баклажани дуже вимогливі до поживних речовин у ґрунті. Якщо їм бракує азоту, листя спочатку світліє, а потім жовтіє знизу вгору. При нестачі магнію жовтіють проміжки між жилками листа, а самі жилки залишаються зеленими.

Неправильний полив також може зашкодити. Якщо поливати холодною водою або заливати рослини, коріння може загнити. А якщо поливати рідко — листя починає в'янути і жовтіти від спраги.

Білі баклажани

Шкідники — ще одна небезпека. Дрібний павутинний кліщ висмоктує соки з листя, через що воно жовтіє і сохне. Його важко помітити неозброєним оком, але на листі з'являються дрібні проколи та тонка павутинка.

Хвороби можуть швидко знищити рослину. Фузаріоз та фітофтороз — грибкові захворювання, які спочатку проявляються пожовтінням листя, а потім рослина може зовсім загинути.

Як допомогти рослинам: народні методи

При нестачі азоту

Найпростіший спосіб — підгодувати настоєм трави. Наповніть відро травою, залийте водою і дайте перебродити тиждень. Потім 1 літр настою розведіть у 10 літрах води і політь баклажани. Також допоможе настій курячого посліду — 1 літр на 15-20 літрів води.

Від павутинного кліща

Приготуйте настій цибулиння: 100 грамів цибулиння залийте 5 літрами води, настоюйте 3-5 днів, процідіть і обприскайте листя з обох боків. Або зробіть часниковий настій: подрібніть 2 головки часнику, залийте літром води, настоюйте кілька днів, процідіть і розведіть водою 1:1.

Часник - справжній помічник

Від грибкових хвороб

Допоможе звичайна молочна сироватка — змішайте її з водою навпіл і обприскайте рослини. Також ефективний сольовий розчин — столову ложку солі на літр води.

Профілактика — краще за лікування

Щоб уникнути проблем, дотримуйтесь простих правил:

Поливайте тільки теплою водою під корінь

Підгодовуйте рослини кожні 2 тижні

Не садіть баклажани після томатів або картоплі

Регулярно оглядайте листя на предмет шкідників

Не загущуйте посадки — рослинам потрібно місце

Якщо помітили перші ознаки пожовтіння, не зволікайте — почніть лікування одразу. Чим швидше відреагуєте, тим більше шансів зберегти врожай.

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