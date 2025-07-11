"Хітяра!" Українець написав пісню, як його дістали "Шахеди", та став зіркою мережі (відео)

Цей крик душі завірусився в мережі

Блогер і музикант Стас Галушка написав пісню про своє ставлення до "шахедів", які кошмарять українців щоночі.

Він опублікував її в ТікТок і отримав безліч подяки від українців. Хоча багато хто звинуватив Галушку в плагіаті, звичайно, жартома.

Підписники зазначили, що слова пісні дуже легко вивчити, а багато хто написав, що придумав цей текст раніше.

Один з інтернет-користувачів запропонував замінити цією композицією звук повітряної тривоги, а хтось висловив бажання поставити її на дзвінок свого телефону.

Люди писали, що пісня дуже зворушлива та викликає відгук у душі. Також вони висловлювали бажання потрапити на концерт Стаса, щоб почути хіт наживо.

Раніше ми розповіли, за скільки часу різні типи ракет та дронів Росії долітають до Києва. Ракета 3М22 "Циркон" вважається однією з найнебезпечніших завдяки своїй гіперзвуковій швидкості.

Окремо слід звернути увагу на дрони-камікадзе типу Shahed-136. Вони долають відстань із Брянська до Києва приблизно за 2 години, із Криму – за 4-4,5 години, а з Приморська – за 5 годин. Попри тривалість польоту, дрони часто використовуються для виснаження ППО та психологічного тиску.