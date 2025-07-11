Росіяни атакували Харків "шахедами": є постраждалі, пошкоджений пологовий будинок (оновлено)

Російські дрони атакували Харків та Чугуїв

Над ранок 11 липня росіяни обстріляли Харків "шахедами". Ворожі дрони влучили в центр міста, де розташовані житлові будинки та медичні заклади.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Внаслідок обстрілу пошкоджений працюючий медзаклад — вилетіли шибки в будівлі, є постраждалі.

8:00: "До девʼяти зросла кількість постраждалих після ранкового обстрілу міста", — повідомляє Ігор Терехов. Крім того, мер розповів, що у центрі міста вибухами зачепило пологовий будинок, у якому перебували породіллі з немовлятами.

"Зараз будемо їх евакуйовувати в інший медзаклад. На щастя, ніхто з них не постраждав", — написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

UPD: На 6:50 ранку уже відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілу Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За словами мера, ворожий дрон влучив у центральну частину Харкова. У медичному закладі внаслідок вибуху вилетіли шибки, наразі триває обстеження будівлі.

Окрім центру Харкова, росіяни атакували Салтівський район. О 05:35 "шахед" влучив у триповерхову будівлю та подвір'я приватного сектору. "Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи – площа пожежі близько 20 кв.м", — написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У Салтівському районі постраждав 64-річний чоловік, уточнив очільник Харківської ОДА.

Окрім Харкова, російські війська атакували Чугуївський район. Вночі з 01:09 до 01:20 ворог завдав сім ударів безпілотниками по Чугуєву. У місті також пошкоджені житлові будинки та медичний заклад.

Ще шість дронів влучили по промисловому підприємству в Чугуєві, зайнялася пожежа. Профільні служби працюють на місці подій.

Серед постраждалих — 65-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно росіяни вдарили по багатоповерхівках у Харкові. Було багато постраждалих.