Росіяни атакували Харків "шахедами": є постраждалі, пошкоджений пологовий будинок (оновлено)
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Російські дрони атакували Харків та Чугуїв
Над ранок 11 липня росіяни обстріляли Харків "шахедами". Ворожі дрони влучили в центр міста, де розташовані житлові будинки та медичні заклади.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Внаслідок обстрілу пошкоджений працюючий медзаклад — вилетіли шибки в будівлі, є постраждалі.
8:00: "До девʼяти зросла кількість постраждалих після ранкового обстрілу міста", — повідомляє Ігор Терехов. Крім того, мер розповів, що у центрі міста вибухами зачепило пологовий будинок, у якому перебували породіллі з немовлятами.
"Зараз будемо їх евакуйовувати в інший медзаклад. На щастя, ніхто з них не постраждав", — написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
UPD: На 6:50 ранку уже відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілу Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За словами мера, ворожий дрон влучив у центральну частину Харкова. У медичному закладі внаслідок вибуху вилетіли шибки, наразі триває обстеження будівлі.
Окрім центру Харкова, росіяни атакували Салтівський район. О 05:35 "шахед" влучив у триповерхову будівлю та подвір'я приватного сектору. "Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи – площа пожежі близько 20 кв.м", — написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
У Салтівському районі постраждав 64-річний чоловік, уточнив очільник Харківської ОДА.
Окрім Харкова, російські війська атакували Чугуївський район. Вночі з 01:09 до 01:20 ворог завдав сім ударів безпілотниками по Чугуєву. У місті також пошкоджені житлові будинки та медичний заклад.
Ще шість дронів влучили по промисловому підприємству в Чугуєві, зайнялася пожежа. Профільні служби працюють на місці подій.
Серед постраждалих — 65-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно росіяни вдарили по багатоповерхівках у Харкові. Було багато постраждалих.