"Хитяра!" Украинец написал песню, как его достали "Шахеды", и стал звездой сети (видео)

Этот крик души завирусился в сети

Блогер и музыкант Стас Галушка написал песню о своем отношении к "шахедам", которые кошмарят украинцев каждую ночь.

Он опубликовал ее в ТикТок и получил уйму благодарности от украинцев. Хотя многие обвинили Галушку в плагиате, конечно, в шутку.

Подписчики отметили, что слова песни очень легко выучить, а многие написали, что придумали этот текст раньше. Таким образом, чувства украинцев в отношении российских БПЛА были одинаковыми, отсюда и совпадение.

Один из интернет-пользователей предложил заменить этой композицией звук воздушной тревоги, а кто-то высказал желание поставить ее на звонок своего телефона.

Люди писали, что песня очень трогательная и вызывает отклик в душе. Также они выражали желание попасть на концерт Стаса, чтобы услышать хит вживую.

Ранее мы рассказали, за сколько времени разные типы ракет и дронов России долетают до Киева. Ракета 3М22 "Циркон" считается одной из самых опасных благодаря своей гиперзвуковой скорости.

Отдельно следует обратить внимание на дроны-камикадзе типа Shahed-136. Они преодолевают расстояние из Брянска до Киева примерно за 2 часа, из Крыма — за 4-4,5 часа, а из Приморска — за 5 часов. Несмотря на продолжительность полета, дроны часто используются для истощения ПВО и психологического давления.