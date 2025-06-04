Військові зможуть отримати додаткові виплати, але лише у конкретному випадку

Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №11495 про компенсації за невикористані відпустки для військовослужбовців. "За" проголосували 311 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Відтепер військові, які звільняються зі служби під час дії воєнного стану, зможуть отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічних, додаткових і соціальних відпусток.

За які невикористані відпустки військові зможуть отримати грошову компенсацію

Пункт 21 статті 10-1 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" доповнено нормою, що невикористані за час проходження військової служби дні відпусток військових підлягають грошовій компенсації. Її виплачуватимуть у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

Компенсацію надаватимуть за такі невикористані відпустки:

щорічна основна та додаткова відпустка,

додаткова відпустка військовослужбовців, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи,

додаткова відпустка, передбачена статтею 16-2 Закону "Про відпустки", що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації.

У випадку загибелі військового компенсацію виплатять рідним

У новій редакції пункту 22 вказується, що у разі загибелі (смерті) військовослужбовців грошова компенсація за всі не використані ними за час проходження військової служби дні перелічених вище відпусток зможуть отримати їхні рідні. Це буде особа, вказана в особистому розпорядженні на випадок полону. В разі відсутності такого розпорядження – гроші виплатять особам, зазначеним у пункті 6 статті 9 цього Закону, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а у разі їх відсутності – вони входять до складу спадщини.

Коли набирає чинності закон

Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування. Протягом місяця з дня опублікування закону Кабмін має узгодити з новими нормами свої нормативно-правові акти.

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