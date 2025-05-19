Українським мамам платитимуть велику суму за народження дитини. На що її вистачить?

Пропонується нова система соціальної підтримки на базові потреби малюка

Українські батьки після народження дитини можуть отримувати одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень. Запропонований проєкт передбачає суттєві зміни у системі державної підтримки родин з дітьми.

У проєкті Міністерства соціальної політики України зазначається, що, окрім одноразової виплати, вагітні жінки матимуть право на допологову підтримку. Наразі він перебуває на голосуванні на сайті ФПУ.

Що передбачає проєкт

Зокрема, проєкт пропонує надавати 100% заробітної плати застрахованим породіллям та 7 тисяч грн незастрахованим. Для відновлення після пологів також буде надаватись допомога, проте сума не зазначена. Окрім цього, одному з батьків або тому, хто доглядає за дитиною, буде надаватись допомога для догляду за дитиною. Кабмін має визначити її розмір після прийняття проєкту.

Проєкт "єЯсла" передбачатиме допомогу для догляду за дитиною у випадку, якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року. Сума цієї допомоги також наразі не відома. "Пакунок малюка" — набір необхідних речей для новонародженого — не зникне.

Як було раніше

Донині при народженні дитини батьки отримували загальну суму 41 280 гривень. Ця допомога виплачувалася частинами: 10 320 гривень одразу після народження та по 860 гривень щомісяця протягом наступних 36 місяців.

Нова система підтримки має на меті посилити допомогу родинам з дітьми та заохотити батьків до працевлаштування. Також очікується, що ці зміни сприятимуть розвитку мережі приватних закладів дошкільної освіти в Україні.

Що можна купити за 50 тисяч для новонародженого

Щоб дізнатись, наскільки допоможе батькам новонародженого така виплата, "Телеграф" проаналізував популярні онлайн-магазини, де можна придбати найнеобхідніші дитячі речі, яких немає в "Пакунку малюка". Отже, немовляті та його батькам точно знадобиться коляска, пеленальний столик, дитяча ванночка, ліжечко та інше.

Ціни на коляску стартують від 10 тисяч і можуть досягати 100 тисяч і більше за преміальні моделі. Детальніше розглянемо і інші необхідні речі для малюка.

Пеленальний столик з комодом можна купити за приблизно 3 тисячі. Пеленатори без комода обійдуться у приблизно тисячу гривень.

Молоковідсмоктувач — необхідна річ для кожної мами малюка, що перебуває на грудному вигодовуванні. Залежно від бренду, а також механізму застосування, такий пристрій можна придбати за ціною від 500 грн. Пік прайсу на молоковідсмоктувачі сягає понад 100 тис грн.

Багато сучасних батьків — автомобілісти. У разі, якщо в них народжується дитина, безпечно перевозити її можна лише в автокріслі. У середньому такий девайс обійдеться у близько 5 тисяч гривень.

Слінг — незамінна річ, якщо дитина не може/не хоче в колясці їздити, або коли батькам важлива мобільність. Ціни на них дуже різні. В середньому від тисячі гривень.

Пластикову ванночку можна купити за ціною від 300 грн і до кількох тисяч (залежно від функціоналу та бренду).

Ліжечко для дитини — одна з найбільших витрат. Тут діапазон цін залежить від матеріалу виготовлення, бренду, додаткових функцій та шухляд. За звичайне дерев'яне ліжечко без нічого треба заплатити від 2300. Ціни на цей предмет меблів можуть перевищувати 100 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що порядок виплати при народженні дитини змінять. З наступного року для батьків з новонародженою дитиною держава завжди здійснюватиме компенсацію за "Пакунок малюка".