Небезпечного звіра помітили у Кропивницькому: тварина бігала одним з мікрорайонів (відео)

Дикий пухнастик потрапив на камеру

Лисицю помітили в одному з мікрорайонів Кропивницького. Руда поводилася як в себе вдома, чим нагадала собаку. Як усі лисиці влітку, вона виглядала худорлявою.

Відповідне відео опублікував місцевий Telegram-канал "Кропивницький". Автор ролика назвав навіть вулицю, де зустрів звіра.

"Лисиця бігає на Гірничому. Тваринку помітили на Новозаводській", – йдеться у дописі.

Диких тварин у наших містах стало помітно більше відтоді, як заборонили полювання. Це сталося з початком війни у лютому 2022 року — тоді ввели воєнний стан і заборонили полювати з міркувань безпеки.

Повідомлення про появу лисиць у різних містах України можна побачити кожного дня – це вже не рідкість. Багато хто знімає дикого звіра на відео, де він не виглядає небезпечним, а скоріше нагадує звичайну собаку.

Основна небезпека лисиці у тому, що вона є основним розповсюджувачем сказу. Заражені тварини можуть нападати на людей та собак, передаючі їм це захворювання.

Раніше у Рівному біля обласної лікарні з'явився незвичайний відвідувач — молода лисиця, яка, схоже, вирішила скористатися медичними послугами. Тварина настільки освоїлася, що спокійно перебігала дорогу прямо перед автомобілями, ніби йшла на планову консультацію.