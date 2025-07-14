Не наближайтесь. У центрі Одеси помітили небезпечного хижака (відео)

Тварину помітили на Трасі здоров'я

В центрі Одеси помітили небезпечного хижака, який може бути переносником смертельного для людини захворювання. Тварина бігала серед дня на Трасі здоров'я.

Про це пишуть місцеві пабліки. Зазначається, що люди зафільмували лисицю.

"На Трасі здоровʼя помітили рудохвосту. Ні в якому разі не годуйте і не чіпайте лисиць, вони є носіями сказу", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що тварина досить виснажена та худа, у неї тьмяна шерсть. Однак наближення дикого хижака так близько до людей може бути обумовлене двома факторами: тварина зголодніла і шукала чим поживитись або її нервова система пошкоджена внаслідок сказу.

Зауважимо, що лиси — переносники сказу. Ця вірусна небезпечна хвороба перебігає у них латентно, тобто без симптомів і не викликає загибель так часто, як у інших видів тварин.

Додамо, що сказ — особливо небезпечне смертельне вірусне захворювання. Воно характеризується ураженням нервової системи і закінчується летально. На сказ хворіють тварини та людина, ліків проти цієї хвороби немає. Наразі є лише вакцини, які застосовують для профілактики та лікування.

Переносниками сказу є хворі дикі тварини, у яких перебіг зазвичай безсимптомний. Інфікування відбувається під час укусів, подряпин та контакту інфікованої слини з відкритими ранами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що двох лисиць помітили в одному з густо населених районів Дніпра.