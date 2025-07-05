На популярному курорті у Чорному морі помітили дикого звіра: він може бути дуже небезпечним (відео)

Тварина насолоджувалася морськими хвилями, що омивали її

Дикий кабан вирішив скупатися в морі на Одещині, де ці тварини активізувалися останнім часом, і потрапив на відео. Туристи безстрашно зняли водні процедури небезпечного звіра.

Ролик опубліковано у місцевому Telegram-каналі Одеса INFO. За кадром чути дитячі голоси.

Кабанчик зайшов у море і насолоджувався хвилями, що омивали його. Відео знімали у Лебедівці Білгород-Дністровського району – селі, яке стало популярним курортом через чисті пляжі, хвойний ліс та солоний лиман Бурнас із лікувальними грязями.

З високих крутих берегів курорту також можна спостерігати зграї дельфінів, що грають у морі. Крім того, в Лебедівці мешкають дикі качки, чайки, гуси, лебеді та пелікани. Тут якраз починається Тузлівська коса – місце гніздування великої кількості птахів.

Чи небезпечні дикі кабани для людини?

Дикі кабани можуть бути небезпечні для людини через свою силу, розміри та здатність наносити серйозні травми. Вони можуть нападати, захищаючи потомство або якщо відчувають загрозу, а також якщо поранені або хворі на сказ. Особливо небезпечні самки, що захищають поросят, та поранені сікачі.

Крім того, напад кабана можуть спровокувати несподівана зустріч, різкі рухи та спроби втекти. Фахівці радять не дивитися тварині у вічі та не повертатися до неї спиною.

Нагадаємо, на початку липня дика лисиця з’явилася на пляжі в Одесі, де облюбувала один із лежаків. Повідомлення про лисиць в Одесі почали масово з’являтися у травні. Як мінімум, одна з них оселилася в районі Траси Здоров’я і регулярно потрапляла в кадри городян.