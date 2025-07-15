Опасного зверя заметили в Кропивницком: животное бегало по одному из микрорайонов (видео)

Дикий пушистик попал на камеру

Лису заметили в одном из микрорайонов Кропивницкого. Рыжая вела себя как у себя дома, чем напомнила собаку. Как все лисы летом, она выглядела худощавой.

Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал "Кропивницкий". Автор ролика назвал даже улицу, где встретил зверя.

"Лиса бегает на Горном. Животное заметили на Новозаводской", – говорится в сообщении.

Диких животных в наших городах стало заметно больше с тех пор, как запретили охоту. Это произошло с началом войны в феврале 2022 года — тогда ввели военное положение и запретили охотиться по соображениям безопасности.

Сообщения о появлении лис в разных городах Украины можно увидеть каждый день – это уже не редкость. Многие снимают дикого зверя на видео, где он не выглядит опасным, а скорее напоминает обычную собаку.

Основная опасность лисы состоит в том, что она является основным распространителем бешенства. Зараженные животные могут нападать на людей и собак, передающих им это заболевание.

Ранее в Ровно возле областной больницы появился необычный посетитель — молодая лиса, которая, похоже, решила воспользоваться медицинскими услугами. Животное настолько освоилось, что спокойно перебегало дорогу прямо перед автомобилями, будто шло на плановую консультацию.