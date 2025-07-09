"Пухнаста сосиска" покусала людину під Запоріжжям: що це за дивне звірятко і чи небезпечне воно (відео)

Ні, це не кріт

У Запорізькій області помітили незвичне звірятко із "Червоної книги". Те, що виглядає як шерстяна сосиска із зубами, насправді називається сліпаком.

Кадрами тваринки поділився telegram-канал "Труха Запоріжжя". Як видно на відео, створіння опинилося на поверхні землі, де його спробували погладити перехожі.

Один із них наприкінці зробив помилку і підніс руку надто близько до зубів сліпака, через що миттєво отримав на пальці помітну ранку. Де саме зняті кадри не повідомлялося, однак у коментарях з’явилася авторка відео, яка сказала, що звірятко було знайдено неподалік житлових багатоповерхівок.

Як відомо, сліпаки в Україні зустрічаються практично на всій лівобережній частині країни, але вважають за краще селитися в місцях, де не ведеться активне сільське господарство. Незвичайна будова тіла пов’язана з тим, що ці тварини живуть під землею і їдять безхребетних та рослинні частини – коріння, цибулини та коренеплоди. Іноді вони потрапляють на ділянки фермерів, де швидко приводять до загибелі врожаю.

Дорослі особини досягають 25-30 сантиметрів завдовжки і можуть важити до 700 грамів. Якщо не рахувати шкоди для фермерів, то для людини вони нешкідливі. Звичайно, якщо не пхати йому пальці в рот, як це зробили люди на відео.

Сліпак

Схожість з кротами у цих тварин пов’язана з конвергентною еволюцією — явищем, коли незв’язані види розвивають схожі риси через однакові умови проживання. У цілому явище "кротизації" підземних тварин дуже поширене у всьому світі.

Кріт

Якщо кроти є родичами їжаків, то сліпаки близькі до мишей, на що дуже явно натякають характерні передні зуби, які можна знайти й у всіх інших гризунів. Втім, користувачі мережі, як завжди, висловили альтернативну думку.

Як повідомлялося раніше, на околицях Харкова раніше помітили справжнього оленя. Очевидно, тварина була змушена мігрувати ближче до людей через бойові дії.