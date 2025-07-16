Гороскоп на 17 липня: Тельцям - суперечки на роботі, Дівам - можливості у кар'єрі

Знакам Зодіакам треба залишатися спокійними у цей день

У 2025 році особливо пощастить лише деяким знакам Зодіаку. Тим часом "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 17 липня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з'ясували, що може відбутися цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра Овни можуть мати несподіваний дзвінок від старого друга або знайомого. Можете отримати цікаву пропозицію або просто підете на каву. Є ймовірність, що віддадуть старий борг з бонусом.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Будь-які суперечки з керівництвом можуть завершитись погано, тож варто зберігати виваженість. Ваша впертість може мати погані наслідки. Водночас варто не забувати про особисте життя.

Близнюки (21 травня — 21 червня)

Близнюки можуть зіштовхуватися з обманом і перешкодами. Важливо не здаватися на шляху до своєї мети. Також є сенс продумувати свої дії, аби уникати помилок і проблем. Навіть якщо все розвиватиметься не за вашим планом, не варто засмучуватися.

Рак (22 червня — 22 липня)

У четвер ви зможете покращити становище на роботі та налагодити зв'язки у професійній діяльності. Треба висловлювати свої ідеї та презентувати себе. В особистому вас чекає розмова, яка розставить всі крапки над "і".

Лев (23 липня — 23 серпня)

У цей день Леви можуть мати нестабільний настрій, тож треба берегти нерви. Намагайтеся не придумувати собі проблем і не думати про те, що не сталося. Треба відкладати гроші, бо можуть статися раптові витрати.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Діви будуть у центрі уваги вже завтра, тож це можливість просунутися у кар'єрі. Будьте комунікабельними та діліться своїм досвідом. Ваш лідерський дух допоможе втілити бажане в реальність.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У Терезів може статися зустріч, яка змінить їхнє ставлення до однієї людини. Ймовірно, це відбудеться випадково, але залишить хороші спогади. Також партнер нарешті оцінить ваші старання щодо покращення стосунків.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У цей день ваші думки можуть відрізнятися від тих, що мають ваші рідні або близькі. Є сенс знайти компроміс і не доказувати свою правоту. Щодо роботи, краще не перепрацьовувати і тримати баланс між роботою і відпочинком.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільці можуть отримати додатковий дохід, однак треба прислухатися до інтуїції. Вона підкаже, у що варто вкладати кошти, а також куди спрямовувати енергію. Це вдалий час для старту чогось нового.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Завтра у Козорогів може піти все не за планом, тож буде певна пригніченість. Утім, такий стан буде недовго, адже вони вміють швидко брати себе в руки та йти далі. Підтримку шукайте у близьких і друзів.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водолії зможуть попрощатися із самотністю, лише потрібно бути уважним до іншої людини. А ті, які мають пару, зможуть відчути нові емоції. Зробіть сюрприз для партнера чи партнерки і це обов'язково оціниться.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам рекомендується присвятити день собі і не брати багато роботи. Зробіть те, що вам найбільше подобається: це може бути як хобі, так і просто чашка улюбленого напою чи прогулянка містом.