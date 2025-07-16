Гороскоп на 17 июля: Тельцам — споры на работе, Девам — возможности в карьере

Знакам Зодиакам нужно оставаться спокойными в этот день

В 2025 году особенно повезет лишь некоторым знакам Зодиака. Тем временем "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 17 июля, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, что может произойти в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра Овны могут иметь внезапный звонок от старого друга или знакомого. Можете получить интересное предложение или просто отправитесь на кофе. Есть вероятность, что отдадут старый долг с бонусом.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Любые споры с руководством могут завершиться плохо, поэтому следует сохранять взвешенность. Ваше упрямство может иметь плохие последствия. В то же время следует не забывать о личной жизни.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы могут сталкиваться с обманом и препятствиями. Важно не сдаваться на пути к своей цели. Также есть смысл продумывать свои действия, чтобы избежать ошибок и проблем. Даже если все будет развиваться не по вашему плану, не стоит расстраиваться.

Рак (22 июня — 22 июля)

В четверг вы можете улучшить положение на работе и наладить связи в профессиональной деятельности. Надо выражать свои идеи и представлять себя. В личном вас ждет разговор, который расставит все точки над "i".

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день Львы могут иметь нестабильное настроение, поэтому нужно беречь нервы. Старайтесь не придумывать себе проблем и не думать о том, что не произошло. Надо откладывать деньги, потому что могут произойти внезапные расходы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девы будут в центре внимания уже завтра, так что это возможность продвинуться в карьере. Будьте коммуникабельны и делитесь своим опытом. Ваш лидерский дух поможет воплотить желаемое в реальность.

Весы (24 сентября — 23 октября)

У Весов может произойти встреча, которая изменит их отношение к одному человеку. Вероятно, это произойдет случайно, но оставит хорошие воспоминания. Также партнер, наконец, оценит ваши старания по улучшению отношений.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день ваши мысли могут отличаться от тех, что имеют ваши родные или близкие. Есть смысл найти компромисс и не доказывать свою правоту. Относительно работы, лучше не перерабатывать и держать баланс между работой и отдыхом.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы могут получить дополнительный доход, но нужно прислушиваться к интуиции. Она подскажет, во что следует вкладывать средства, а также куда направлять энергию. Это удачное время для старта чего-то нового.

Козориг (22 декабря — 19 января)

Завтра у Козорогов может пойти все не по плану, так что будет определенная подавленность. Впрочем, такое состояние будет недолго, ведь они умеют быстро брать себя в руки и идти дальше. Поддержку ищите у близких и друзей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеи смогут попрощаться с одиночеством, только нужно быть внимательным к другому человеку. А те, у кого есть пара, смогут испытать новые эмоции. Сделайте сюрприз для партнера или партнерши, и это обязательно оценится.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам рекомендуется посвятить себе день и не брать много работы. Сделайте то, что вам больше нравится: это может быть как хобби, так и просто чашка любимого напитка или прогулка по городу.