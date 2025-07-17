"Отруєний" кавун: ось як розпізнати небезпечну ягоду та вберегтися від лікарні

Ніколи не купуйте кавунів, якщо помітили ці три ознаки

Сезон кавунів почався, але не всі ягоди можна їсти без ризику для здоров'я. Деякі містять стільки нітратів, що можуть викликати серйозне отруєння вже через кілька годин.

Є три простих способи розпізнати такий кавун. "Телеграф" розповість, як не помилитися з вибором.

Три ознаки небезпечного кавуна

Подовжена форма плоду вказує на те, що кавун буде водянистим та, ймовірно, вирощений з порушенням технологій. Такі ягоди часто містять надмірну кількість води через неправильне використання стимуляторів росту.

Надмірно блискуча та яскрава поверхня свідчить про недостиглість плоду. Такі кавуни зривають передчасно та обробляють хімічними речовинами для надання товарного вигляду.

Велика біла пляма на боці є найнебезпечнішою ознакою. Вона може вказувати на надмірне використання нітратів або інших агрохімікатів під час вирощування.

Кавуни на полі

Чим небезпечні нітрати в кавунах

Максимально допустимий вміст нітратів у кавунах становить 60 мг на 1 кг. При перевищенні цієї норми ягода стає небезпечною для споживання.

Симптоми отруєння проявляються через 4-6 годин: нудота, сильне слиновиділення, блювота, пронос, загальна слабкість, запаморочення, порушення координації рухів. У важких випадках може наступити втрата свідомості.

Правила безпечної покупки

Фахівці радять купувати кавуни тільки в офіційних торгових точках з відповідними документами. Продавець зобов'язаний надати сертифікат якості, який підтверджує безпечність продукції.

Категорично заборонено купувати розрізані кавуни, особливо в спекотну погоду. Це створює ідеальні умови для розмноження бактерій та підвищує ризик кишкових інфекцій.

Розрізані кавуни небезпечні

Також не варто обирати ягоди, які продаються поблизу автомобільних доріг. За кілька годин чистий кавун вбирає стільки свинцю з вихлопних газів, що стає непридатним для вживання.

Коли краще купувати кавуни

Традиційний сезон кавунів в Україні починається в серпні. Експерти рекомендують дочекатися саме цього періоду для найбезпечнішої покупки.

Ранні кавуни часто вирощують з використанням надмірної кількості стимуляторів росту та добрив, що робить їх потенційно небезпечними для здоров'я.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку ягоду треба обходити десятою дорогою, якщо не хочете отруїтися. Ми розповідали, як розпізнати небезпечний плід.