Ніколи не їжте цей овоч, якщо не хочете смердіти цілий день

Він відлякує людей

Часник в Україні — не просто приправа, а майже святиня: його додають до борщу, сала, м’ясних страв, соусів і навіть канапок. Однак, ранкове споживання часнику може мати небажані наслідки для організму.

"Телеграф" розповість, чому не варто їсти часник. А також, що це за овоч, після якого пахне з рота.

Насамперед, часник на голодний шлунок здатен подразнювати слизову оболонку шлунка та кишечника. Це може викликати печію, біль у животі, нудоту або навіть загострення гастриту. Часник активізує травні соки, які на порожній шлунок можуть діяти агресивно.

Що таке часник

Крім того, часник містить сірковмісні сполуки, які потрапляють у кров і виділяються через легені та шкіру — саме вони спричиняють характерний стійкий запах з рота. Іноді він зберігається на добу й довше, попри чищення зубів, жуйку чи каву. Це може створити дискомфорт у спілкуванні, особливо для тих, хто працює з людьми.

Улюблений український інгредієнт — це не табу, але все має свій час. І часниковий ранок — не завжди найкращий старт для продуктивного дня.

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