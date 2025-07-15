"Улюблена настільна гра". У мережі віруситься курйозне відео з покупкою квитків у поїзд УЗ

На деякі напрямки квитки розлітаються за кілька хвилин

Останнім часом чимало українців жаліються, що купити квитки на поїзд "Укрзалізниці" майже не можливо. На тлі цього у мережі вже завірусилось кумедне відео.

Відповідний ролик набрав тисячі переглядів та коментарів у Тік Ток. Він містить легендарний мем з президентом-втікачем Віктором Януковичем.

На відео показано, як автор купує білет через додаток зранку, як тільки відкрились продажі. Але вже в цей час майже усі місця розкуплені особливо у жіночих вагонах. До слова, ціна одного квитка склала 857 грн.

На перший погляд — це звичайне відео, однак на нього наклали відомий звук з мему про Януковича. І через це відео завірусилось, у мемі йдеться про "улюблену настільну гру".

"Дивись Коля, це моля улюблена настільна гра. Мамо, а де сальце? Чого не поклали сальце?" — йдеться у ролику.

У коментарях користувачі вже оцінили такий гумор і зауважили, що наразі купити квитки досить важко, особливо на популярні напрямки такі як Одеса чи Львів. Дехто навіть порівнює цей процес з Голодними іграми, бо навіть до Кривого Рогу важко купити квитки. Більшість користувачів скаржились, що чимало людей просто викуповують усе купе і їдуть одні, аби почуватись комфортно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "Укрзалізниці" вже прокоментували неможливість купити квитки на деякі напрямки. Там зазначили, що наразі навантаження на напрямки зросло в рази, тобто фактично попит перевищує можливість перевізники.