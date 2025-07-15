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"Улюблена настільна гра". У мережі віруситься курйозне відео з покупкою квитків у поїзд УЗ

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Чому немає квитків на поїзд Новина оновлена 15 липня 2025, 08:52
Чому немає квитків на поїзд. Фото Колаж "Телеграфу"

На деякі напрямки квитки розлітаються за кілька хвилин

Останнім часом чимало українців жаліються, що купити квитки на поїзд "Укрзалізниці" майже не можливо. На тлі цього у мережі вже завірусилось кумедне відео.

Відповідний ролик набрав тисячі переглядів та коментарів у Тік Ток. Він містить легендарний мем з президентом-втікачем Віктором Януковичем.

На відео показано, як автор купує білет через додаток зранку, як тільки відкрились продажі. Але вже в цей час майже усі місця розкуплені особливо у жіночих вагонах. До слова, ціна одного квитка склала 857 грн.

На перший погляд — це звичайне відео, однак на нього наклали відомий звук з мему про Януковича. І через це відео завірусилось, у мемі йдеться про "улюблену настільну гру".

"Дивись Коля, це моля улюблена настільна гра. Мамо, а де сальце? Чого не поклали сальце?" — йдеться у ролику.

У коментарях користувачі вже оцінили такий гумор і зауважили, що наразі купити квитки досить важко, особливо на популярні напрямки такі як Одеса чи Львів. Дехто навіть порівнює цей процес з Голодними іграми, бо навіть до Кривого Рогу важко купити квитки. Більшість користувачів скаржились, що чимало людей просто викуповують усе купе і їдуть одні, аби почуватись комфортно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "Укрзалізниці" вже прокоментували неможливість купити квитки на деякі напрямки. Там зазначили, що наразі навантаження на напрямки зросло в рази, тобто фактично попит перевищує можливість перевізники.

Теги:
#Янукович #Укрзалізниця #Квитки #Жарт