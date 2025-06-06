Підлітки образились на "Нову пошту" через нововведення з посилками
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Українці відповіли дотепно
Підлітки в Україні обурені нововведеннями "Нової пошти". Діти аргументують це тим, що через компанію страждають заробітки з продажу вживаних речей.
Відповідне відео поширили у соцмережах. Підписали його обурливо.
"Нова пошта забирає останні способи підробити підлітку на секонд-хенді. Потужно? Як вам такі новини?" — пишуть автори.
Увага! Відео містить ненормативну лексику.
Ймовірніше мова йде за те, що підлітки купують вживані речі, публікують оголошення про продаж і відправляють їх з післяплатою. Але тепер для них ця послуга буде недоступною.
Адже тепер одна фізична особа може відправити всього 5 післяоплат у місяць, які на загальну суму будуть не більше 30 тисяч гривень.
Українці відреагували на це і написали свою думку. Позитивні коментарі теж були.
Люди зраділи, що нарешті у магазинах буде спокій. Коментатори радять все робити по закону. Обурюються, що автор використав російську музику.
Що кажуть у компанії "Нова пошта"
Своєю чергою "Нова пошта" днями пояснила, чому у деяких клієнтів блокується післяплата. Компанія роз’яснила, що масових обмежень немає, але діють нові правила через вимоги держави.
"Нова пошта" заявила, що не обмежує кількість посилок із післяплатою. Проблеми виникають лише у разі, якщо фізична особа регулярно отримує значні суми, що викликає підозру щодо підприємницької діяльності без реєстрації.
Компанія змушена дотримуватися вимог закону №361-IX, який зобов’язує фінансові установи, зокрема NovaPay, перевіряти фінансові операції клієнтів — походження коштів, їхню мету, характер та зв'язки.
Кого можуть перевірити
Перевіряти можуть:
- фізичних осіб, які регулярно отримують великі післяплати;
- тих, хто використовує сервіс для торгівлі, але не зареєстрований як ФОП.
У таких випадках NovaPay має право тимчасово призупинити надання фінпослуг, поки клієнт не надасть пояснення щодо джерела коштів.
Як уникнути проблем з післяплатою
"Нова пошта" радить тим, хто починає або веде торгівлю:
- зареєструвати ФОП або іншу форму бізнесу;
- укласти договір з компанією на доставку та грошові перекази.
"Ми не обмежуємо посилки. Ми створюємо зручні умови для клієнтів, але водночас змушені дотримуватися закону", — заявили в "Новій пошті".
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