Підлітки образились на "Нову пошту" через нововведення з посилками

Українці відповіли дотепно

Підлітки в Україні обурені нововведеннями "Нової пошти". Діти аргументують це тим, що через компанію страждають заробітки з продажу вживаних речей.

Відповідне відео поширили у соцмережах. Підписали його обурливо.

"Нова пошта забирає останні способи підробити підлітку на секонд-хенді. Потужно? Як вам такі новини?" — пишуть автори.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.

Ймовірніше мова йде за те, що підлітки купують вживані речі, публікують оголошення про продаж і відправляють їх з післяплатою. Але тепер для них ця послуга буде недоступною.

Адже тепер одна фізична особа може відправити всього 5 післяоплат у місяць, які на загальну суму будуть не більше 30 тисяч гривень.

Українці відреагували на це і написали свою думку. Позитивні коментарі теж були.

Люди зраділи, що нарешті у магазинах буде спокій. Коментатори радять все робити по закону. Обурюються, що автор використав російську музику.

Що кажуть у компанії "Нова пошта"

Своєю чергою "Нова пошта" днями пояснила, чому у деяких клієнтів блокується післяплата. Компанія роз’яснила, що масових обмежень немає, але діють нові правила через вимоги держави.

"Нова пошта" заявила, що не обмежує кількість посилок із післяплатою. Проблеми виникають лише у разі, якщо фізична особа регулярно отримує значні суми, що викликає підозру щодо підприємницької діяльності без реєстрації.

Компанія змушена дотримуватися вимог закону №361-IX, який зобов’язує фінансові установи, зокрема NovaPay, перевіряти фінансові операції клієнтів — походження коштів, їхню мету, характер та зв'язки.

Кого можуть перевірити

Перевіряти можуть:

фізичних осіб, які регулярно отримують великі післяплати;

тих, хто використовує сервіс для торгівлі, але не зареєстрований як ФОП.

У таких випадках NovaPay має право тимчасово призупинити надання фінпослуг, поки клієнт не надасть пояснення щодо джерела коштів.

Як уникнути проблем з післяплатою

"Нова пошта" радить тим, хто починає або веде торгівлю:

зареєструвати ФОП або іншу форму бізнесу;

укласти договір з компанією на доставку та грошові перекази.

"Ми не обмежуємо посилки. Ми створюємо зручні умови для клієнтів, але водночас змушені дотримуватися закону", — заявили в "Новій пошті".

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