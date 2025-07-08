Не дайте палючому сонцю знищити врожай: врятувати помідори від спеки допоможе простий лайфхак

Регулярного поливу може бути недостатньо для кущів

Якщо не хочете цього року залишитися без урожаю помідорів, важливо знати, як їх правильно підв’язувати у відкритому ґрунті, а також, як врятувати від палючого сонця. Не вжиті вчасно заходи можуть бути згубними для ваших плодів.

Через перегрівання помідори можуть потріскатись і гірше рости. Щоб цього не допустити, слід скористатися лайфхаком, описаним у матеріалі Express.

Як урятувати помідори від спеки?

Сильна спека може пошкодити ваш урожай, тому в першу чергу ґрунт необхідно регулярно зволожувати. Помідори слід поливати рано-вранці або пізно ввечері, щоб волога не так швидко випаровувалась.

Але є ще одна проста дія, яка врятує ваші плоди. Експерт Кріс Боннет розповів, що городникам необхідно видаляти листя з нижньої частини кущів томатів, оскільки така процедура покращує циркуляцію повітря та знижує кількість необхідної рослинам води.

Щобільше, видалення таких листків допоможе направити необхідні мінерали та речовини до верхівки і самих плодів. За допомогою такого лайфхаку ви зможете вберегти врожай від шкідників, тому що на листках часто розмножується попелиця та інші комахи.

Лайфхак для захисту помідорів від спеки

Є й інші методи захисту, а саме укриття грядок агроволокном, тентом чи сіткою, які створять тінь та не дадуть сонцю пошкодити кущі. Можна також використовувати мульчу (солому, компост), щоб утримати в ґрунті вологу та запобігти перегріву кореневої системи.

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