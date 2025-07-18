Ніколи не купуйте цю ягоду без перевірки, якщо не хочете принести додому отруту

Обережно з цією ягодою, якщо не хочете отримати дозу радіації

Купуючи чорницю на ринку, ви граєте в російську рулетку. Ця ягода як губка вбирає радіацію з землі, але виглядає абсолютно нормально.

Продавці самі не знають, чи безпечний їхній товар — адже зовні радіоактивна чорниця нічим не відрізняється від звичайної. "Телеграф" розповість, як не принести додому отруту замість ласощів.

Чому чорниця стає радіоактивною

Чорниця — чемпіон серед ягід за накопиченням радіації. Її коріння розташовується близько до поверхні землі, саме там, де осіла більшість радіоактивних речовин після Чорнобильської аварії. Тому ця ягода всмоктує цезій-137 у десятки разів активніше за інші рослини.

Найгірше, що отруйну чорницю неможливо розпізнати. Вона має такий самий вигляд, смак і запах, як безпечна. Навіть досвідчені збирачі не можуть відрізнити забруднені ягоди від чистих без спеціальних приладів.

На що звертати увагу при покупці

Перша ознака небезпеки — продавець не знає точного місця збору ягід. Якщо на питання "Звідки чорниця?" ви чуєте відповідь "з лісу" або, наприклад, "з Житомирської області" — краще пройти повз. Серйозні збирачі завжди назвуть конкретне село або район.

Не купуйте з рук

Друга червона лампочка — відсутність документів. На ринках продавці зобов'язані мати висновок про радіологічну безпеку товару. Але на практиці більшість торгівців цими папірцями не переймається. Вони покладаються на те, що покупці не будуть питати зайвого і купують ягоди "на віру".

Де найнебезпечніше купувати

Стихійні точки біля доріг — це лотерея зі смертю. Бабусі з відрами часто самі не знають, звідки привезли ягоди. У підземних переходах торгують всім підряд — від чорниці з забруднених районів до безпечної з віддалених областей, але ніхто не розбирається в різниці.

Ягоди на ринку також можуть бути небезпечними

Уникайте покупок у приватних осіб на вулицях, біля станцій метро та на стихійних ринках. Там ніхто не контролює якість товару. Навіть у звичайних магазинах не завжди перевіряють ягоди перед продажем, тому документи потрібно вимагати скрізь.

Як захистити себе від отруйних ягід

Головне правило — завжди вимагайте документи. Нормальний продавець покаже висновок лабораторії про радіологічну безпеку товару. Якщо такої довідки немає — ягоди брати не варто, навіть якщо вони виглядають ідеально.

Купуйте чорницю тільки у великих магазинах або на офіційних ринках з ветеринарним контролем. Там товар проходить обов'язкову перевірку. Якщо вже купили підозрілі ягоди, віднесіть їх у найближчу лабораторію — там безкоштовно перевірять на радіацію. Краще перестрахуватися, ніж потім лікуватися від наслідків опромінення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про "отруєний" кавун. Ми розповідали, як розпізнати небезпечну ягоду та вберегтися від лікарні.