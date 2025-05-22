Не тільки зроблено в СРСР: в Україні продається цікава колекція механічних годинників

Є годинники з Японії та США

В Україні продають механічні годинники у робочому стані. За словами продавця, він розпродає свою колекцію. Автор вказує, що є багато екземплярів, проте розмістив фотографії лише чотирьох з них.

Двоє зроблено в СРСР. Відповідне оголошення опубліковано на одному з найпопулярніших українських сайтів купівлі-продажу.

Пропонується рідкісний позолочений годинник марки "Політ", вироблений в СРСР на честь Олімпіади 1980 року. На циферблаті зображено символ цієї події – олімпійський ведмедик та розміщено напис "1980, Москва". Цей екземпляр продається без браслета.

У колекції є японський механічний годинник з нержавіючої сталі фірми Seiko з металевим браслетом та календарем. Рік виробництва в оголошенні не зазначений, проте видно, що товар перебуває у доброму стані.

Автор оголошення пропонує і радянський годинник марки "Слава" з календарем та без браслета. Його механізм включає 22 камені.

На останньому фото зображений кишеньковий годинник Biltmore, який раніше вироблявся старою американською компанією E. Ingraham Company.

Судячи з опублікованих фото, продавець має цікаву колекцію старих годинників з різних країн, яка може зацікавити колекціонерів. В оголошенні вказано ціну 777 грн, проте окремо зазначено, що ціни різні.

Продавець проживає у місті Вишгород Київської області та готовий відправити товар новому власнику як Укрпоштою, так Новою поштою.

Раніше ми писали, що унікальний ретро-годинник "Електроніка 5" продають за смішною ціною. Окрім будильника та мелодійного сигналу, товар оснащений також секундоміром та хронографом.