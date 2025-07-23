С Днем бабушки 2025: трогательные картинки для поздравления родных

Праздник проводят с родными и близкими

В среду, 23 июля, в Украине и мире отмечают День великолепной бабушки. Это хороший повод почтить родного человека и проявить к нему любовь, заботу и внимание. Также мы рассказывали, какие важные церковные праздники есть в июле 2025 года.

Праздник возник в Соединенных Штатах Америки. В 1984 году писательница и радиоведущая Элис Соломон дала идею отмечать всех бабушек, чтобы они чувствовали себя особенными и нужными. В то же время Соломон хотела показать, что бабушки — это не просто заботливые женщины пожилого возраста, которые забавляют внуков. Ее идея заключалась в том, чтобы уважать бабушек как полноценных личностей со своими мечтами, увлечениями и планами.

День великолепной бабушки традиционно отмечают в кругу семьи. Внуки приходят к своим бабушкам и дарят цветы и символические презенты. Люди устраивают теплые посиделки, смакуют любимые блюда и вспоминают общие яркие моменты. Это хорошая возможность выразить благодарность бабушкам за воспитание, помощь, опеку и показать, как вы их любите.

По случаю праздника "Телеграф" подготовил красивые поздравления в картинках с Днем бабушки. Отправляйте их родным людям удобным способом: в Viber, Messenger или просто SMS-сообщением. Им будет приятно получить тёплые слова в этот день.

Картинки с Днем великолепной бабушки

Картинка с Днем бабушки

С Днем бабушек

День бабушки 2025

Поздравление для бабушки

Картинка с Днем бабушки

С Днем бабушки

Поздравление для бабушек

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