Українцям у серпні буде легше? Який "подарунок" на нас чекає

До чого готуватись у наступному місяці

Липень в Україні добігає кінця і він, загалом, був місцями дуже спекотним та дощовим. Натомість серпень принесе більш сприятливу погоду.

За даними синоптиків, серпень обіцяє бути теплішим за кліматичну норму. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі України.

Середня температура повітря протягом місяця коливатиметься від +20 до +26 градусів, що перевищує середні багаторічні показники на 1,5–2 °C. Водночас у західних регіонах очікується дещо прохолодніше — близько +17…+20 °C, а в Карпатах — +14…+16 °C, що відповідає звичному серпневому температурному режиму.

Опадів у більшості областей випаде менше, ніж зазвичай: лише 23–40 мм, що складає орієнтовно 64–73% норми. Винятком стане західна частина країни, де передбачають 60–77 мм дощу, а в Карпатах — від 94 до 116 мм, тобто в межах кліматичної норми. Тривалих і потужних опадів наприкінці літа, ймовірно, не буде.

Теплий серпень 2025

Яка була максимальна та мінімальна температура за всю історію спостережень в Україні

Синоптики нагадали, що найвищі температури, які коли-небудь фіксували в Україні в серпні, сягали +35…+39,6 °C. У південних, східних, деяких центральних регіонах, а також у Тернопільській і Чернігівській областях термометри показували подекуди навіть +40…+42 °C. У гірських місцевостях рекорди становили +27…+39 °C.

Найнижчі температури в серпні за всю історію спостережень опускались до +1…+7 °C, на узбережжі морів — +8…+13 °C. А в Карпатах, на Півночі, Сході, а також у Волинській та Запорізькій областях фіксували навіть слабкі заморозки — до -2 °C.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи триматиметься спека в Україні наприкінці липня.