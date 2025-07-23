Спека зіграла злий жарт: у Львові "ламаються" навіть термометри (фото)

Показники термометра можуть ввести в оману, але забувати про захист від сонця не варто

Спека в Україні здебільшого торкнулась південних областей країни та Лівобережжя. Однак і на теренах західних областей 23 липня стало достатньо спекотним — у Львові на одному із вікон термометр зафіксував позначку у 50 градусів, може міг би й більше, та шкала закінчилась.

Фото розповсюдили місцеві телеграм-канали. Згідно з прогнозом, у Львові на 23 липня очікується 24 – 29° тепла, мінлива хмарність. Однак здебільшого день сонячний.

Термометр у Львові "зламався" від спеки

Та лякатися не варто — температура, яку показує термометр, результат його нагріву прямими сонячними променями. Темні кольори поглинають більше сонячного світла, ніж світлі. Поглинена енергія перетворюється на теплову, що призводить до підвищення температури предмета, тож темні кольори термометра зіграли з його власником злий жарт.

Чорні об'єкти під прямими сонячними променями можуть досягати температури близько 100°C або вище. Наприклад в сонячний день влітку автомобіль може нагрітися на 13 градусів вище за температуру повітря за 10 хвилин.

Наразі сайт прогнозу погоди показує, що у Львові мінлива хмарність та +24 градуси. До вечора триматиметься сонячна погода, а опадів не очікується. Найближчими днями такого сонця більше чекати не варто — вже з 24 липня знову будуть дощі та грози.

Прогноз погоди у Львові на 23 липня

Прогноз погоди у Львові

Раніше "Телеграф" розповідав, що кінець липня в Україні відзначиться нестійкою та мінливою погодою. Окрім спеки очікуються грози та зливи.