Липень просто так не відпустить. Що може "потішити" українців 25-27 числа

Українцям з деяких регіонів буде невесело

Наприкінці цього тижня в Україні буде різнопланова погода, адже місцями очікуються дощі, грози, град, пориви вітру та спека, яка місцями сягатиме +38 °C.

Найспекотніше буде на вихідних. Такий прогноз дав метеоролог Ігор Кібальчич у Meteoprog.ua.

Погода наприкінці цього тижня

У п’ятницю, 25 липня, короткочасні дощі прогнозуються на Заході країни та на крайньому Півночі. На Прикарпатті та Буковині можливий град і шквали вітру. В решті регіонів — сухо. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +16…+22 °C, вдень — +26…+31 °C. Проте на Півдні температура сягне +32…+37 °C.

У суботу, 26 липня, грози з дощами поширяться на Захід, Північ та Центр країни. Місцями очікуються сильні зливи, град і шквали до 20 м/с. Вночі температура знизиться до +14…+19 °C, а вдень підвищиться до +22 – +27 градусів. В центральних, південних і східних вночі буде +18…+23 °C, а вдень тут прогнозують спеку до +38 °C.

У неділю, 27 липня, грози накриють Правобережну Україну, на Лівобережжі суттєвих опадів не очікується. У нічні та ранкові години можливий туман. На більшій частині території температура становитиме +14…+19 °C вночі та +23…+29 °C вдень. Водночас у центральних, південних і східних регіонах спека триматиметься — +33…+38 °C вдень і до +23 °C вночі.

Сильна злива

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що протягом 23 липня в деяких областях України оголошено пожежну небезпеку. Укргідрометцентр попередив, кому з громадян потрібно бути обережними.