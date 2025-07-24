Украинцам в августе будет легче? Какой "подарок" нас ждет

К чему готовиться в следующем месяце

Июль в Украине подходит к концу и он, в общем, был местами очень жарким и дождливым. Август принесет более благоприятную погоду.

По данным синоптиков, август обещает быть теплее климатической нормы. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре Украины.

Средняя температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +20 до +26 градусов, что превышает средние многолетние показатели на 1,5–2 °C. В западных регионах ожидается несколько прохладнее — около +17…+20 °C, а в Карпатах — +14…+16 °C, что соответствует обычному августовскому температурному режиму.

Осадков в большинстве областей выпадет меньше обычного: только 23–40 мм, что составляет ориентировочно 64–73% нормы. Исключением станет западная часть страны, где предполагается 60-77 мм дождя, а в Карпатах — от 94 до 116 мм, то есть в пределах климатической нормы. Длительных и сильных осадков в конце лета, вероятно, не будет.

Теплый август 2025

Какова была максимальная и минимальная температура за всю историю наблюдений в Украине

Синоптики напомнили, что самые высокие температуры, которые когда-либо фиксировали в Украине в августе, достигали +35…+39,6 °C. В южных, восточных, некоторых центральных регионах, а также в Тернопольской и Черниговской областях термометры показывали местами даже +40…+42 °C. В горных местностях рекорды составляли +27…+39 °C.

Самые низкие температуры в августе за всю историю наблюдений опускались до +1…+7 °C, на побережье морей — +8…+13 °C. А в Карпатах, на Севере, Востоке, а также в Волынской и Запорожской областях фиксировали даже слабые заморозки — до -2 °C.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли держаться жара в Украине в конце июля.