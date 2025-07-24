Гороскоп на 25 липня: амбітні цілі у Тельців, привернення удачі у Скорпіонів
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Протягом цієї доби постарайтеся повністю позбутися сумнівів
У 2025 році на багатьох знаків Зодіаку очікують значні зміни. А поки що "Телеграф" ділиться гороскопом на завтра, 25 липня, щоб ви були готові до несподіванок цієї п’ятниці.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Самотні Овни можуть завести невеликий роман на роботі або випадково зустріти кохання в транспорті, на прогулянці, в інтернеті. На роботі можливий тимчасовий спад мотивації та навіть не найприємніші новини, але не переживайте — все можна подолати.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Доля вподобає тих, хто не сидить на місці. Використовуйте завтра свої ресурси на повну у коханні та у справах. Якщо з’явиться бажання відкласти справи на потім, просто згадайте, чого ви прагнете — не бійтеся ставити амбітні цілі.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Якщо день виявиться напруженим, дайте собі можливість відновитися: корисні водні процедури, прогулянки на свіжому повітрі, легка фізична активність. Намагайтеся відсторонитися від негативу і сконцентруватися на чомусь, що приносить радість.
Рак (22 червня — 22 липня)
Відкиньте всі сумніви — внутрішня впевненість допоможе не лише впоратися із завданнями цієї п’ятниці, а й поставить тон до кінця тижня. Прийняті завтра рішення виявляться вірними та призведуть до позитивних змін.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Хоча не все може складатися ідеально, намагайтеся уникати різких висловлювань та негативних думок. Краще зосередьтеся на хорошому — так день буде набагато вдалішим.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Намагайтеся звертати увагу на здоров’я. Приводів для тривоги немає, але будь-які зусилля, спрямовані на турботу про себе, принесуть цієї п’ятниці особливо хороші результати. Це чудовий день, щоб зміцнити імунітет.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Найкращий спосіб відпочити в цей день – це розслабитися вдома. Уникайте галасливих місць та скоротіть витрати. Відмінним вибором стане спокійний вечір за переглядом фільму чи прослуховуванням улюбленої музики.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
На перше місце виходять теми, пов’язані з почуттями, особистими стосунками. Доведеться прийняти важливе рішення, наслідки якого проявляться лише через кілька місяців. Щоб привернути удачу, будьте відкритими до змін.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
День обіцяє бути насиченим спілкуванням. Думка інших здатна зіграти ключову роль, допомогти зрозуміти, яка справа приносить задоволення, з ким хочеться бути поруч, які захоплення до душі та з ким час розійтися.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Важливі рішення завтра потребують обережності. Не потрібно в останній момент міняти плани та надмірно рватися до кар’єрних вершин — краще рухатися вперед розмірено. У коханні поспіх може обернутися труднощами.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Всесвіт може зробити випробування у сфері почуттів: закохані ризикують зіткнутися з непорозумінням або тимчасовим охолодженням у стосунках. Натомість у фінансовому плані можливі приємні несподіванки.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Не відкладайте важливих справ. День найкраще провести активно — зайнятися домашніми клопотами, вирішенням складних завдань, а вечір присвятити покупкам чи відпочинку.