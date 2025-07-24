Гороскоп на 25 липня: амбітні цілі у Тельців, привернення удачі у Скорпіонів

Протягом цієї доби постарайтеся повністю позбутися сумнівів

У 2025 році на багатьох знаків Зодіаку очікують значні зміни. А поки що "Телеграф" ділиться гороскопом на завтра, 25 липня, щоб ви були готові до несподіванок цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Самотні Овни можуть завести невеликий роман на роботі або випадково зустріти кохання в транспорті, на прогулянці, в інтернеті. На роботі можливий тимчасовий спад мотивації та навіть не найприємніші новини, але не переживайте — все можна подолати.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Доля вподобає тих, хто не сидить на місці. Використовуйте завтра свої ресурси на повну у коханні та у справах. Якщо з’явиться бажання відкласти справи на потім, просто згадайте, чого ви прагнете — не бійтеся ставити амбітні цілі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якщо день виявиться напруженим, дайте собі можливість відновитися: корисні водні процедури, прогулянки на свіжому повітрі, легка фізична активність. Намагайтеся відсторонитися від негативу і сконцентруватися на чомусь, що приносить радість.

Рак (22 червня — 22 липня)

Відкиньте всі сумніви — внутрішня впевненість допоможе не лише впоратися із завданнями цієї п’ятниці, а й поставить тон до кінця тижня. Прийняті завтра рішення виявляться вірними та призведуть до позитивних змін.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Хоча не все може складатися ідеально, намагайтеся уникати різких висловлювань та негативних думок. Краще зосередьтеся на хорошому — так день буде набагато вдалішим.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Намагайтеся звертати увагу на здоров’я. Приводів для тривоги немає, але будь-які зусилля, спрямовані на турботу про себе, принесуть цієї п’ятниці особливо хороші результати. Це чудовий день, щоб зміцнити імунітет.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Найкращий спосіб відпочити в цей день – це розслабитися вдома. Уникайте галасливих місць та скоротіть витрати. Відмінним вибором стане спокійний вечір за переглядом фільму чи прослуховуванням улюбленої музики.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

На перше місце виходять теми, пов’язані з почуттями, особистими стосунками. Доведеться прийняти важливе рішення, наслідки якого проявляться лише через кілька місяців. Щоб привернути удачу, будьте відкритими до змін.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День обіцяє бути насиченим спілкуванням. Думка інших здатна зіграти ключову роль, допомогти зрозуміти, яка справа приносить задоволення, з ким хочеться бути поруч, які захоплення до душі та з ким час розійтися.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Важливі рішення завтра потребують обережності. Не потрібно в останній момент міняти плани та надмірно рватися до кар’єрних вершин — краще рухатися вперед розмірено. У коханні поспіх може обернутися труднощами.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Всесвіт може зробити випробування у сфері почуттів: закохані ризикують зіткнутися з непорозумінням або тимчасовим охолодженням у стосунках. Натомість у фінансовому плані можливі приємні несподіванки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не відкладайте важливих справ. День найкраще провести активно — зайнятися домашніми клопотами, вирішенням складних завдань, а вечір присвятити покупкам чи відпочинку.