Небезпека на городі: отруйний каракурт може жити вже зараз прямо біля вас — де саме (фото)

Павук, чия отрута смертельніша за гюрзу, ховається зовсім поруч

Найотруйніший павук України — каракурт, або ж "чорна вдова" все частіше живе біля людей. Каракурт трапляється у степовій зоні України. Серед степової рослинності, іноді на піщаних пляжах. Однак все частіше каракурт живе у полях, городах, на присадибних ділянках. Може зустрітися на пасовищах та в балках біля населених пунктів.

"Там вони можуть плести павутину біля поверхні ґрунту, наприклад, біля помідорів на городі, біля заростей, під порогом, під будівельним сміттям", — розповідає арахнологиня, докторка філософії, співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук в інтерв'ю "Телеграфу". Люди, працюючи без рукавичок, наражають себе на небезпеку укусу.

Каракурти зазвичай прокусують там, де шкіра тонка, наприклад, на згині кінцівок, між пальцями рук чи ніг. "Тому важливо перевіряти взуття і працювати в рукавичках у полях, на присадибних ділянках, на галявинах", — наголошує науковиця. Вона акцентує, що зустріч з каракуртом — випадковість для людини і для павука.

"Він вас буде боятися не менше, чи, ніж ви його, оскільки, для нього людина не типова, завелика здобич. Каракурт буде кусати для захисту. Якщо ви йому не будете нічого робити, і він вас чіпати теж не буде. Перша реакція каракурта, скоріше за все, буде або завмерти, або втікти та сховатися", — розповідає Анастасія Іосипчук.

Укус чорної вдови може бути смертельним

Коли каракурти кусають найчастіше

Є період, коли укусити чорна вдова може з більшою ймовірністю — коли самка захищає кладку. Якраз цей період розмноження припадає на червень-липень. "Якщо людина прям безпосередньо залізе рукою у кладку, або будете витягувати її, от тоді звичайно може бути відповідь. Особливо останнє стосується дітей", — розповідає арахнологиня.

Але можливостей у павука вкусити не так багато. Хеліцери, тобто гострі "зуби" павука, якими він кусає і через які вводить отруту, розташовані знизу, а "шиї" як такої немає.

Як захиститися від чорної вдови

Загалом павуки можуть попереджати про готовність до атаки. Арахнологиня розповідає, що це може виглядати як підняття двох передніх ходильних ніг та "вставання на диби". У такому випадку краще їх не чіпати.

Звичайні заходи безпеки, такі як рукавички при польових роботах, закрита шкіра рук та ніг, перевіряти взуття час від часу дозволяють захистити себе від каракуртів.

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