Його називають "чорна вдова". Експерт розповіла, укус якого павука в Україні може вбити людину

Це найотруйніший павук в Україні

Майже всі у світі павуки отруйні, однак не кожен може прокусити шкіру та не кожна отрута може серйозно нашкодити. В Україні водиться павук, отрута якого здатна вбити людину.

Арахнологиня, докторка філософії, співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук розповіла "Телеграфу" про найотруйнішого павука в Україні. Павук з токсичною отрутою, що може завдати значної шкоди людині "офіційно" називається Latrodectus tredecimguttatus. Однак людям він відомий під іншою назвою.

"Це, звичайно, що каракурт, який відомий летальними випадками, інакше це "чорна вдова". Від укусу каракурта можна померти, але це не завжди, не стовідсотковий летальний випадок. Тобто летальні випадки відомі, але не гарантовані", — розповідає науковиця.

Чорна вдова

Як виглядає каракурт

Каракурт — павук не великий, має характерне черевце, схоже на кулю. Його розміри 10-20 мм у самок, самці вдвічі менші. Червоні крапки на спині можуть бути у не статевозрілої самки каракурта. З часом, крапки зникають і статевозріла самка каракурту під час розмноження зазвичай чорна.

Після спарювання, самки з'їдають тих самців, які не встигли втекти. Саме тому каракурт отримав прізвисько "чорна вдова". Каракурти водяться в сухій траві, біля залишків дерев та можуть ховатися у норах гризунів. Часто їхні місця існування — поля та городи людей, де і відбувається більшість укусів, іноді ще піщані пляжі.

Каракурт має характерне велике черево

Наскільки токсичний укус каракурта

Його порівнюють з укусом змії — токсичніший в 15 разів за укус гюрзи. Отрута впливає на нервову систему, хоча не одразу. Місце укусу — червоне із двома білими крапками.

Сам укус спочатку не болить. Але вже за 5 — 30 хвилин починається біль, який переходить на тулуб. Може з'явитися головний біль, проблеми із диханням та серцем, втрата свідомості. В разі укусу, навіть якщо симптоми наче минули варто обов'язково звернутися до лікаря.

Невеликий, проте дуже отруйний павук

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Чорному морі поблизу України зафіксували отруйну рибу. Ця риба може роздуватися, як куля та також вражає нейротоксином.