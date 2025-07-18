Рус

В Україні помітили павука, що може змінювати колір. Чи загрожує він людям (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
На території України зустрічається понад 1000 видів павуків
На території України зустрічається понад 1000 видів павуків. Фото Колаж "Телеграф"

Він нерухомо вичікує на свою жертву

Павук-краб був помічений у Кіровоградській області. Він привернув увагу незвичайним виглядом — павук був білим.

Фото павука-краба на малині опублікували в мережі. Він здатний змінювати колір під колір місця полювання. Наприклад, може стати жовтим, чи зеленим.

Павука-краба помітили на Кіровоградщині
Павук-краб на малині

Павуки-краби (Thomisidae) є досить розповсюдженими в Україні. Їхня відмінність в тому, що у них передні дві пари ніг помітно довші й товщі за задні.

Павук краб полює на бджолу
Павук-краб небезпечний для бджіл

За типом полювання павуки-краби належать до бродячих засадників, а не до активних мисливців. Ці павуки завмирають в нерухомості, стаючи практично невидимими завдяки маскувальному забарвленню. Помітивши здобич, вони швидко кидаються на неї, кусають і висмоктують. Павуки-краби мають отруту, що робить їхній укус смертельним для жертви.

Павук краб в природному середовищі
Цей павук маскується під навколишнє середовище

Для людини укус павука-краба безпечний. Проте у деяких випадках може спричинити алергічні реакції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Прикарпатті мешкають три види отруйних павуків. Також ми писали, що в Україні помітили небезпечного павука з сердечками на черевці. Цей вид відомий своєю отруйністю та належить до родини Чорних вдів.

Теги:
#Кіровоградська область #Комахи #Павук