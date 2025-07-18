В Україні помітили павука, що може змінювати колір. Чи загрожує він людям (фото)

Він нерухомо вичікує на свою жертву

Павук-краб був помічений у Кіровоградській області. Він привернув увагу незвичайним виглядом — павук був білим.

Фото павука-краба на малині опублікували в мережі. Він здатний змінювати колір під колір місця полювання. Наприклад, може стати жовтим, чи зеленим.

Павук-краб на малині

Павуки-краби (Thomisidae) є досить розповсюдженими в Україні. Їхня відмінність в тому, що у них передні дві пари ніг помітно довші й товщі за задні.

Павук-краб небезпечний для бджіл

За типом полювання павуки-краби належать до бродячих засадників, а не до активних мисливців. Ці павуки завмирають в нерухомості, стаючи практично невидимими завдяки маскувальному забарвленню. Помітивши здобич, вони швидко кидаються на неї, кусають і висмоктують. Павуки-краби мають отруту, що робить їхній укус смертельним для жертви.

Цей павук маскується під навколишнє середовище

Для людини укус павука-краба безпечний. Проте у деяких випадках може спричинити алергічні реакції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Прикарпатті мешкають три види отруйних павуків. Також ми писали, що в Україні помітили небезпечного павука з сердечками на черевці. Цей вид відомий своєю отруйністю та належить до родини Чорних вдів.