В Україні помітили павука, що може змінювати колір. Чи загрожує він людям (фото)
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Він нерухомо вичікує на свою жертву
Павук-краб був помічений у Кіровоградській області. Він привернув увагу незвичайним виглядом — павук був білим.
Фото павука-краба на малині опублікували в мережі. Він здатний змінювати колір під колір місця полювання. Наприклад, може стати жовтим, чи зеленим.
Павуки-краби (Thomisidae) є досить розповсюдженими в Україні. Їхня відмінність в тому, що у них передні дві пари ніг помітно довші й товщі за задні.
За типом полювання павуки-краби належать до бродячих засадників, а не до активних мисливців. Ці павуки завмирають в нерухомості, стаючи практично невидимими завдяки маскувальному забарвленню. Помітивши здобич, вони швидко кидаються на неї, кусають і висмоктують. Павуки-краби мають отруту, що робить їхній укус смертельним для жертви.
Для людини укус павука-краба безпечний. Проте у деяких випадках може спричинити алергічні реакції.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на Прикарпатті мешкають три види отруйних павуків. Також ми писали, що в Україні помітили небезпечного павука з сердечками на черевці. Цей вид відомий своєю отруйністю та належить до родини Чорних вдів.