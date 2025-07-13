Величезні, яскраві та волохати: відразу три види отруйних павуків мешкають на Прикарпатті (фото)

Живуть у полях і навіть заповзають у будинки

Нинішнього року в Івано-Франківській області зустрічаються три види отруйних павуків. Це — каракурт, тарантул та аргіопа тигрова. Їх можна зустріти в природному середовищі з квітня до жовтня.

Проте найактивніші вони у серпні-вересні. Про це у коментарі "Суспільному" розповіла паразитологиня обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Олексюк.

Як виглядають отруйні павуки на Прикарпатті

Найбільший за розмірами вид павуків на Івано-Франківщині – тарантул. Він може бути білим або сіро-бурим з волохатим тілом і великими лапами. Зростає до 10 см.

Тарантул – найбільший за розмірами вид павуків, якого можна зустріти на Прикарпатті.

У агріопи тигрової розміри менші. Що примітно, самка може майже вдвічі перевершувати самця. Так, представниці "слабкої" статі можуть досягати 8-9 сантиметрів, тоді як максимум для самців — 5 сантиметрів. Ці павуки називаються тигровими через жовті, чорні та білі смуги.

Каракурт у середньому має 8 сантиметрів завдовжки. Він може бути як повністю чорним, так і мати червоні цятки.

Каракурт з червоними цятками

Де мешкають отруйні павуки в Івано-Франківській області

Павуків можна зустріти з квітня до жовтня. За словами паразитологині, вони особливо активні у серпні та вересні. У суху вітряну погоду павуки розмножуються. З цієї отруйної трійці на Прикарпатті найбільш поширена аргіопа тигрова.

Самка агріопи тигрової майже вдвічі більша за самця

"Вона водиться у високих травах на сонячних ділянках, де є вітер. Ці павуки розкладають свої павутинки в траві та ловлять комах. Також вони можуть бути у людей на городах, де є високі рослини", – каже Олексюк.

Каракурти живуть на полях, де риють норки у землі. Хоча їх можна зустріти в Івано-Франківській області, основний ареал їхнього проживання в Україні таки у степу.

Тарантули іноді заповзають у будинки. Хоча таких випадків на Прикарпатті небагато, але вони бувають.

Нагадаємо, у Стрийському парку Львова відвідувачі виявили великого білоколінного павука-птахоїда. Можливо, тварина потрапила туди випадково.