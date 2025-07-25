Опасность на огороде: ядовитый каракурт может жить уже сейчас прямо возле вас – где именно (фото)

Паук, чей яд смертельнее гюрзы, прячется совсем рядом

Самый ядовитый паук Украины — каракурт, или "черная вдова" все чаще живет около людей. Каракурт встречается в степной зоне Украины. Среди степной растительности, иногда на песчаных пляжах. Однако все чаще каракурт живет в полях, огородах, на приусадебных участках. Может встретиться на пастбищах и в балках возле населенных пунктов.

"Там они могут плести паутину у поверхности почвы, например, возле помидоров на огороде, возле зарослей, под порогом, под строительным мусором", — рассказывает арахнолог, доктор философии, сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук в интервью "Телеграфу". Люди, работая без перчаток, подвергают себя опасности укуса.

Каракурты обычно прокусывают там, где кожа тонкая, например, на сгибе конечностей, между пальцами рук или ног. "Поэтому важно проверять обувь и работать в перчатках в полях, на приусадебных участках, на лужайках", — отмечает ученый. Она подчеркивает, что встреча с каракуртом — случайность для человека и для паука.

"Он будет бояться вас не меньше, чем вы его, поскольку для него человек — нетипичная, слишком большая добыча. Каракурт будет кусаться для защиты. Если вы ему ничего не будете делать, он вас тоже не тронет. Первая реакция каракурта, скорее всего, будет либо замереть, либо убежать и спрятаться", — рассказывает Анастасия Иосипчук.

Укус черной вдовы может быть смертельным

Когда каракурты кусают чаще всего

Есть период, когда укусить черная вдова может с большей вероятностью, когда самка защищает кладку. Как раз этот период размножения приходится на июнь-июль. "Если человек прям напрямик залезет рукой в кладку, или будете вытаскивать его, вот тогда обычно может быть ответ. Особенно последнее касается детей", — рассказывает арахнолог.

Но возможностей у паука укусить не так много. Хелицеры, то есть острые "зубы" паука, которыми он кусает и через которые вводит яд, расположены снизу, а "шеи" как таковой нет.

Как защититься от черной вдовы

В целом пауки могут предупреждать о готовности к атаке. Арахнолог рассказывает, что это может выглядеть как поднятие двух передних ходильных ног и "вставание на дыбы". В таком случае лучше их не трогать.

Обычные меры безопасности, такие как перчатки при полевых работах, закрытая кожа рук и ног, проверять обувь иногда позволяют защитить себя от каракуртов.

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