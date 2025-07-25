Зі святом, медики! Листівки та картинки, щоб привітати лікарів із професійним святом

З 2023 року День медика в Україні відзначається у нову дату — 27 липня

У неділю, 27 липня, в Україні відзначається професійне свято лікарів – День медика. Раніше цю подію відзначали 18 червня, проте 2023 року президент Зеленський підписав указ про нову дату — 27 липня.

День медика – це свято, яке почали відзначати ще у Радянському союзі. Однак тепер у незалежній Україні було вирішено відійти від радянсько-російської традиції вітати медиків 18 червня та затвердити власну дату.

Цікаво, що 27 липня обрали не випадково. Справа в тому, що у церковному календарі цього дня вшановують святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Він вважається покровителем лікарів, які допомагають людям боротися із хворобами.

"Телеграф" підготував яскраві листівки та привітання своїми словами, щоб ви могли відправити знайомим та близьким медиків на честь професійного свята.

Привітання з Днем медика 27 липня 2025

Шановні лікарі, із Днем медика! Ваша відданість справі та турбота про пацієнтів безцінні. Дякую за вашу працю та доброту! Бажаємо вам здоров'я, сил та радості.

Дорогі медики, вітаємо з вашим професійним святом! Ви — справжні герої, які рятують життя щодня. Дякуємо за вашу працю та бажаємо міцного здоров'я!

З Днем медика, чудові наші лікарі! Ваші вміння та чуйність повертають людям надію. Дякую за вашу роботу! Нехай у вашому житті буде більше щастя і тепла.

Вітаємо лікарів із Днем медика! Ваш професіоналізм та співчуття роблять світ кращим. Дякую за все, що ви робите! Бажаємо вам енергії та благополуччя.

Дорогі лікарі, зі святом вас! Ви даруєте людям здоров’я та віру у краще. Дякуємо за вашу нелегку працю! Нехай удача та щастя завжди будуть з вами.

З Днем медика, шановні лікарі! Ваша турбота та майстерність рятують тисячі життів. Дякую за ваш подвиг! Бажаємо вам здоров’я та натхнення.

Вітаємо медиків із професійним святом! Ваша робота – це мистецтво та милосердя. Дякуємо за ваш внесок у здоров’я людей! Нехай вас оточує любов та повага.

Дорогі лікарі, з Днем медика! Ви — неоціненна підтримка для кожного пацієнта. Дякуємо за вашу працю і бажаємо вам щастя та сил!

Зі святом, шановні медики! Ваші знання та турбота творять чудеса. Дякуємо за ваш професіоналізм! Бажаємо вам здоров'я та успіхів у вашій справі.

Дорогі лікарі, вітаємо з Днем медика! Ваша праця безцінна, а серця сповнені добра. Дякую за все, що ви робите! Нехай ваше життя буде сповнене радості та тепла.

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