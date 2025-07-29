Рус

FAVBET — титульний партнер ФК ЛНЗ

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк та директор БК Favbet Ігор Сірук Новина оновлена 29 липня 2025, 12:30
Генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк та директор БК Favbet Ігор Сірук

Футбольний клуб ЛНЗ (Черкаси) з Української прем’єр-ліги офіційно отримав нового титульного партнера — на сезон 2025/26 клуб підписав угоду про співпрацю з українським брендом FAVBET. Нове партнерство буде направлено на розвиток амбітної черкаської команди як на полі, так і за його межами.

На пресконференції з нагоди оголошення співпраці ФК ЛНЗ також було презентовано оновлену форму команди з брендуванням FAVBET. Новий дизайн футболки зберіг фірмовий елемент клубу — блискавки, що символізують швидкий та яскравий стиль гри черкаської команди. Офіційне підписання договору відбулося у присутності керівництва клубу, представників FAVBET, тренерського штабу та вболівальників.

Директор БК Favbet Ігор Сірук та директор зі спортивного маркетингу БК Favbet Денис Якимов
Директор БК Favbet Ігор Сірук та директор зі спортивного маркетингу БК Favbet Денис Якимов

"Ми віримо в український футбол та потенціал молодих команд, що не бояться кидати виклик набагато більш титулованим суперникам. ЛНЗ — амбітний та прогресивний клуб, що прагне розвитку. Наша компанія з радістю підтримуватиме їх на цьому шляху", — зазначив засновник FAVBET Андрій Матюха.

"Це партнерство — ще один крок у нашій місії підтримки українського спорту. Ми прагнемо допомагати клубам, які мають амбіцію, бачення та жагу до перемоги. FAVBET — не просто спонсор, а партнер, що разом із клубами будує майбутнє українського футболу", — зазначив директор БК Favbet Ігор Сірук.

Сьогодні український бренд FAVBET є одним з найбільших спонсорів вітчизняного футболу — компанія підтримує низку клубів в УПЛ та Першій Лізі та спонсорує футзальні чемпіонати.

футболка з логотипом Favbet

ФК ЛНЗ — черкаський клуб, заснований у 2006 році. Перша команда з Черкащини, якій вдалось пробитись в Українську прем’єр-лігу. У своєму дебютному сезоні 2022/23 команда показала впевнену гру та посіла 7-ме місце серед 16 учасників. Свій перший матч в межах нового сезону УПЛ підопічні Віталія Пономарьова проведуть 2 серпня проти луганської "Зорі".

Денис Якимов, директор зі спортивного маркетингу FAVBET, додає: "Нове партнерство — це завжди нові амбіції. Ми розділяємо з ЛНЗ бачення розвитку клубу та разом працюватимемо над зростанням як в плані рівня гри, так і більш активного залучення фанатської спільноти. Щиро бажаю команді сильного старту у новому сезоні!"

Теги:
#FavBet #Андрій Матюха