Благодійний фонд Good Donations у співпраці з Фондом Андрія Матюхи закупили та передали Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" сучасне обладнання для ургентної хірургії.

У комплект допомоги увійшли інструменти Ligasure типу Mariland та дисектор Ligasure Exact з нанопокриттям. Обидва — новітні системи електролігування, або "спаювання" біологічних тканин, які дозволяють проводити оперативні втручання з мінімальними крововтратами. Технологію використовують як під час відкритих операцій, так і лапароскопічно.

"Охматдит" отримав нове хірургічне обладнання від Фонду Андрія Матюхи та Good Donations. Фото: Костянтин Голінченко

За словами завідувача відділення ургентної хірургії Романа Жежери, щороку в "Охматдиті" виконують близько 800 операцій, з яких приблизно 70% — складні та надскладні. Нове обладнання дозволить провести щонайменше 70 таких втручань, зменшуючи ризики ускладнень і тривалість операцій. Що особливо важливо при роботі з найменшими пацієнтами лікарні.

Андрій Матюха. Фото: Ганна Дудник

"Ми вже не вперше підтримуємо "Охматдит" та намагаємось якнайшвидше закривати потреби лікарні у сучасному обладнанні. Тут працюють дуже професійні та самовіддані спеціалісти, і разом із Good Donation ми робимо все, щоби у своїй роботі вони могли використовувати кращі інструменти й технології", — зазначив засновник однойменного фонду Андрій Матюха .

Фонд Андрія Матюхи передав нове хірургічне обладнання "Охматдиту". Фото: Костянтин Голінченко