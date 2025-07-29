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"Охматдит" отримав нове хірургічне обладнання від Фонду Андрія Матюхи та Good Donations

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Фонд Андрія Матюхи передав нове хірургічне обладнання "Охматдиту" Новина оновлена 29 липня 2025, 16:09
Фонд Андрія Матюхи передав нове хірургічне обладнання "Охматдиту". Фото Костянтин Голінченко

Благодійний фонд Good Donations у співпраці з Фондом Андрія Матюхи закупили та передали Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" сучасне обладнання для ургентної хірургії.

У комплект допомоги увійшли інструменти Ligasure типу Mariland та дисектор Ligasure Exact з нанопокриттям. Обидва — новітні системи електролігування, або "спаювання" біологічних тканин, які дозволяють проводити оперативні втручання з мінімальними крововтратами. Технологію використовують як під час відкритих операцій, так і лапароскопічно.

Охматдит отримав нове хірургічне обладнання від Фонду Андрія Матюхи та Good Donations
"Охматдит" отримав нове хірургічне обладнання від Фонду Андрія Матюхи та Good Donations. Фото: Костянтин Голінченко

За словами завідувача відділення ургентної хірургії Романа Жежери, щороку в "Охматдиті" виконують близько 800 операцій, з яких приблизно 70% — складні та надскладні. Нове обладнання дозволить провести щонайменше 70 таких втручань, зменшуючи ризики ускладнень і тривалість операцій. Що особливо важливо при роботі з найменшими пацієнтами лікарні.

Андрій Матюха
Андрій Матюха. Фото: Ганна Дудник

"Ми вже не вперше підтримуємо "Охматдит" та намагаємось якнайшвидше закривати потреби лікарні у сучасному обладнанні. Тут працюють дуже професійні та самовіддані спеціалісти, і разом із Good Donation ми робимо все, щоби у своїй роботі вони могли використовувати кращі інструменти й технології", — зазначив засновник однойменного фонду Андрій Матюха.

Фонд Андрія Матюхи передав нове хірургічне обладнання Охматдиту
Фонд Андрія Матюхи передав нове хірургічне обладнання "Охматдиту". Фото: Костянтин Голінченко

Раніше, в лютому 2025 року, Фонд Андрія Матюхи та Good Donations також передали в "Охматдит" ретракторну систему Thompson вартістю понад 2 млн грн, яку вже задіяли у більш як 100 рятівних операцій. Обидві благодійні організації планують продовжувати підтримувати дитячу лікарню й надалі.

Теги:
#Охматдит #Фонд Good Donations #Андрій Матюха