Як сходити в туалет, коли немає води: виручить копійчаний засіб із зоомагазину

Лайфхак на випадок відключення води

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Відключення водопостачання у багатоповерхівках може створити чимало побутових незручностей, особливо коли немає можливості змити унітаз. У такій ситуації доводиться шукати альтернативні способи підтримувати гігієну та уникати неприємного запаху.

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Одним із простих рішень може стати звичайний наповнювач для котячого туалету. Його використовують для поглинання вологи та зменшення запаху. Такий матеріал можна застосовувати й для облаштування тимчасового туалету у квартирі, як пояснює "Телеграф".

Для цього знадобиться міцне відро з кришкою та щільні сміттєві пакети. Відро потрібно вистелити пакетом, а після кожного використання присипати відходи невеликою кількістю наповнювача. Він допоможе поглинути частину вологи та зробити запах менш відчутним.

Якщо наповнювача немає, альтернативою можуть стати суха тирса або подрібнена газета. Важливо тримати ємність закритою, регулярно змінювати пакети та не допускати контакту відходів із поверхнями й продуктами.

Використані пакети потрібно щільно закривати та утилізувати відповідно до місцевих санітарних правил. Виливати їхній вміст у каналізацію, особливо під час аварій, не можна.

Вміст використаних пакетів не можна зливати в каналізацію Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Раніше "Телеграф" також розповідав, як можна змити унітаз під час відключення води та які незвичні способи для цього використовують мешканці Києва.