Благотворительный фонд Good Donations в сотрудничестве с Фондом Андрея Матюхи закупили и передали Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" современное оборудование для неотложной хирургии.

В комплект помощи вошли инструменты Ligasure типа Mariland и диссектор Ligasure Exact с нанопокрытием. Оба прибора — новейшие системы электрохирургического лигирования, или так называемого "спаивания" биологических тканей, которые позволяют проводить операции с минимальной кровопотерей. Технология применяется как при открытых операциях, так и лапароскопически.

"Охматдет" получил новое хирургическое оборудование от Фонда Андрея Матюхи и Good Donations. Фото: Константин Голинченко

По словам заведующего отделением неотложной хирургии Романа Жежеры, ежегодно в "Охматдете" выполняется около 800 операций, из которых примерно 70% — сложные и крайне сложные. Новое оборудование позволит провести как минимум 70 таких вмешательств, снижая риски осложнений и сокращая длительность операций. Это особенно важно при работе с самыми маленькими пациентами больницы.

Андрей Матюха. Фото: Анна Дудник

"Мы уже не впервые поддерживаем "Охматдет" и стараемся как можно быстрее закрывать потребности больницы в современном оборудовании. Здесь работают очень профессиональные и преданные делу специалисты, и вместе с Good Donations мы делаем всё, чтобы в своей работе они могли использовать лучшие инструменты и технологии", — отметил основатель одноимённого фонда Андрей Матюха .

Фонд Андрея Матюхи передал новое хирургическое оборудование "Охматдету". Фото: Константин Голинченко