Все почалося з невеликої крамниці: як раніше виглядав ЦУМ у Харкові

Будівля зібрана як мозаїка

Будівля ЦУМу в Харкові є однією з найвпізнаваніших у центрі міста. За роки свого існування універмаг не раз змінював вигляд: перебудовувався, розширювався, підлаштовувався під вимоги часу. За його фасадом приховується багатошарова історія: від магазину "Зінгер" початку XX століття до символу радянської торгівлі та сучасного міського простору з арт-рестораном всередині.

ЦУМ стоїть в історичному центрі міста — на площі, яка змінювала назви: Народна, Торгова, Павлівська, Рози Люксембург. Тут понад триста років тому розташовувалася Різдвяна вежа першої Харківської фортеці, а напередодні свят проходили ярмарки — Водохрещенська, Троїцька, Успенська, Покровська. Саме це місце було обрано для будівництва одного з перших універсальних магазинів України.

Магазин "Зінгер" з колонами праворуч

Найстарішим елементом, що зберігся в нинішній будівлі ЦУМу, вважається магазин компанії "Зінгер", побудований на початку XX століття. Вважається, що він став першою упорядкованою торговою будівлею на Павлівській площі в Харкові. У 1925 році до магазину прибудовали ХАТОРГ — нову будівлю, спроектована архітектором Олександром Линецьким. Вона щільно примикала до існуючого магазину та після реконструкції була об'єднана з ним в єдину торговельну структуру.

До 1934 року Харків був столицею Української РСР, і логічно, що саме тут вирішили побудувати один з перших центральних універмагів. ЦУМ замислювався як символ добробуту та достатку: вітрини, різноманіття товарів, продуманий інтер'єр — все повинно було справляти враження достатку та прогресу. Але відкрили його в часи Голодомору.

ЦУМ у Харкові, 30-ті роки

У 1938 році будівля була розширена за проектом архітектора Петра Фролова. Тоді до її складу включили споруди, що знаходилися раніше праворуч від основного корпусу. Але вже за кілька років, у роки Другої світової війни, будівля ЦУМу була сильно пошкоджена.

Після війни ЦУМ довелося довго відновлювати

Післявоєнна реконструкція ЦУМу тривала до 1952 року. Роботи велися за проектом М. Мовшовича, Б. Клейна та В. Харламова. Будівля набула рис сталінського ампіру: монументальність, декоративність, масивність. У той же час структуру фасадів та розташування прорізів залишили в основному незмінними.

Всередині будівля залишалася різнорідною. Перепади рівнів підлоги, чавунні колони та переходи між різними корпусами — все це нагадує, що ЦУМ будувався не як єдина споруда, а як "шаруватий пиріг". Якщо уважно пройтися ЦУМом, то можна побачити, де закінчувався "Zinger" і починався ХАТОРГ, наголошується в матеріалі Status Quo.

ЦУМ у 60-ті роки

З розвитком інтернет-торгівлі та появою гіпермаркетів і ТРЦ ЦУМ почав втрачати свою традиційну роль. Все більше приміщень здавалися під офіси, а не магазини. У 2021 році на першому поверсі відкрився ресторан "Молодість". Дизайнери зберегли радянські мозаїки, а в центр залу встановили ретро-автобус ПАЗ-672, переобладнаний під обідній зал. У серпні 2022 року внаслідок російського ракетного обстрілу будівля ЦУМу залишилася без скління.