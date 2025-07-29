Все началось с небольшого магазина: как раньше выглядел ЦУМ в Харькове

Здание собрано как мозаика

Здание ЦУМа в Харькове является одним из самых узнаваемых в центре города. За годы своего существования универмаг не раз менял облик: перестраивался, расширялся, подстраивался под требования времени. За его фасадом скрывается многослойная история: от магазина "Зингер" начала XX века до символа советской торговли и современного городского пространства с арт-рестораном внутри.

ЦУМ стоит в историческом центре города — на площади, которая меняла названия: Народная, Торговая, Павловская, Розы Люксембург. Здесь более трехсот лет назад располагалась Рождественская башня первой Харьковской крепости, а накануне праздников проходили ярмарки — Крещенская, Троицкая, Успенская, Покровская.

Магазин "Зингер" с колоннами справа

Самым старым элементом, сохранившимся в нынешнем здании ЦУМа, считается магазин компании "Зингер", построенный в начале XX века. Считается, что он стал первым благоустроенным торговым зданием на Павловской площади в Харькове. В 1925 году к нему пристроили ХАТОРГ — новое здание, спроектированное архитектором Александром Линецким. Оно плотно примыкало к существующему магазину и после реконструкции было объединено с ним в единую торговую структуру.

До 1934 года Харьков был столицей Украинской ССР, и логично, что именно здесь решили построить один из первых центральных универмагов. ЦУМ задумывался как символ благополучия и достатка: витрины, разнообразие товаров, продуманный интерьер — все должно было производить впечатление изобилия и прогресса. Но открыли его во времена Голодомора.

ЦУМ в Харькове, 30-е годы

В 1938 году здание было расширено по проекту архитектора Петра Фролова. Тогда в его состав включили строения, находившиеся ранее справа от основного корпуса. Но уже через несколько, в годы Второй мировой войны здание ЦУМа было сильно повреждено.

После войны ЦУМ пришлось долго восстанавливать

Послевоенная реконструкция ЦУМа продолжалась до 1952 года. Работы велись по проекту М. Мовшовича, Б. Клейна и В. Харламова. Здание приобрело черты сталинского ампира: монументальность, декоративность, массивность. В то же время структуру фасадов и расположение проемов оставили в основном неизменными.

Внутри здание осталось разнородным. Перепады уровней пола, чугунные колонны и переходы между различными корпусами — все это напоминает, что ЦУМ строился не как единое сооружение, а как "слоеный пирог". Если внимательно пройтись по ЦУМу, то можно увидеть, где заканчивался "Zinger" и начинался ХАТОРГ, отмечается в материале Status Quo.

ЦУМ в 60-е годы

С развитием интернет-торговли и появлением гипермаркетов и ТРЦ ЦУМ терял свою традиционную роль. Все больше помещений сдавались под офисы, а не магазины. В 2021 году на первом этаже открылся ресторан "Молодость". Дизайнеры сохранили советские мозаики, а в центр зала установили ретро-автобус ПАЗ-672, переоборудованный под обеденный зал. А в августе 2022 года в результате российского ракетного обстрела здание ЦУМа осталось без остекления.