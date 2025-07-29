Приїхали на навчання: українці продовжують жартувати з нападу інопланетян

Насамперед потрібно сховати котиків

Таємничий міжгалактичний об’єкт потенційно може бути "ворожим" інопланетним космічним кораблем, який планує атакувати нашу планету вже у листопаді цього року. Про це заявила група американських учених за даними дослідження космічного об’єкта 3I/ATLAS, що наближається до Сонячної системи.

Українці відреагували на повідомлення гумором та жартами. "Телеграф" зібрав кілька цікавих мемів із цього приводу.

Один із авторів "народної творчості" згадав, що Альф хотів з’їсти кота живцем, загорнувши його в булочку. Він запропонував ховати своїх "пушистиків".

Інший креативник зобразив інтерв’ю, яке інопланетянин дає блогеру Володимиру Золкіну, відомому своїми розмовами з колаборантами та полоненими солдатами РФ. Гуманоїд розповідає, що був на навчаннях, коли потрапив до полону.

Не обійшлось і без чорного гумору. На одному з мемов людина просить прибульців забрати його з нашої планети, а "зелені чоловічки" сумують за тими часами, коли їх боялися. Ідея в тому, що зараз на Землі стало настільки страшно жити, що інопланетна невідомість краща.

Останній жарт з нашої добірки на тій же хвилі. Людина попереджає гуманоїда, що той незабаром "о*уєє". У відео використано трек з "Секретних матеріалів", що стали класикою.

Раніше ми писали, що доки вчені дискутують про природу загадкового міжзоряного об’єкту 3I/ATLAS, українці традиційно відреагували на новину з гумором та іронією, підключився навіть відомий волонтер та блогер Сергій Стерненко. Він жартівливо зазначив, що для прибульців у нас вже є зенітні FPV-дрони.