Мы были на учениях: украинцы продолжают шутить над нападением инопланетян

В первую очередь нужно спрятать котиков

Таинственный межгалактический объект потенциально может быть "враждебным" инопланетным космическим кораблем, который планирует атаковать нашу планету уже в ноябре текущего года. Об этом заявила группа американских ученых по данным исследования космического объекта 3I/ATLAS, приближающегося к Солнечной системе.

Украинцы отреагировали на сообщение юмором и шутками. "Телеграф" собрал несколько интересных мемов по этому поводу.

Один из авторов "народного творчества" вспомнил, что Альф хотел съесть кота живьем, завернув его в булочку. Он предложил прятать своих "пушистиков".

Другой креативщик изобразил интервью, которое инопланетянин дает блогеру Владимиру Золкину, известному своими беседами с коллаборантами и пленными солдатами РФ. Гуманоид рассказывает, что был на учениях, когда попал в плен.

Не обошлось и без черного юмора. На одном из мемов человек просит пришельцев забрать его с нашей планеты, а "зеленые человечки" грустят по тем временам, когда их боялись. Идея в том, что сейчас на Земле стало настолько страшно жить, что инопланетная неизвестность лучше.

Последняя шутка из нашей подборки на той же волне. Человек предупреждает гуманоида, что тот скоро "о*уеет". В видео использован трек из ставших классикой "Секретных материалов".

Ранее мы писали, что пока ученые дискутируют о природе загадочного межзвездного объекта 3I/ATLAS, украинцы традиционно отреагировали на новость с юмором и иронией, подключился даже известный волонтер и блогер Сергей Стерненко. Он шутливо отметил, что для пришельцев у нас уже есть зенитные FPV-дроны.