"Ми готові": можливе вторгнення інопланетян розвеселило українців

"Телеграф" розповів, чому українці про це почали говорити

Інопланетяни можуть атакувати землю. Поки вчені дискутують про природу загадкового міжзоряного об'єкта, українці традиційно відреагували на новину з гумором та іронією, підключився навіть відомий волонтер та блогер Сергій Стерненко.

Меми та жарти з'явились у Telegram-каналах практично одразу після поширення інформації про потенційну загрозу. Користувачі жартують, що українці морально готові до будь-яких викликів, включно з інопланетним вторгненням.

Відомий український волонтер Сергій Стерненко також не залишився осторонь від мемної хвилі. У своєму дописі він жартівливо зазначив, що для прибульців Україна має на цей випадок зенітні FPV-дрони.

Що передувало

Передумовою для появи мемів стала стаття, яку поширили у виданні New York Post, яке писало, що за даними вчених загадковий міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який нещодавно увійшов у Сонячну систему, може бути ворожим інопланетним космічним кораблем, що планує атаку на Землю вже у листопаді. Хоча більшість астрономів вважає його звичайною кометою, нове дослідження викликало суперечки через гіпотезу про позаземне походження цього об'єкта. Наукова спільнота продовжує спостереження за об'єктом, намагаючись з'ясувати його справжню природу.

Раніше "Телеграф" писав, що "Укрзалізниця" насмішила українців "надтехнологіями" в туалеті.