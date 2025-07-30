Які сюрпризи підкине серпень Україні: деякі регіони нарешті видихнуть після задушливої спеки

"Телеграф" розповідає, в яких регіонах стане легше дихати

Протягом останніх кількох днів у ряді областей України (переважно в центральних і західних регіонах) пройшли потужні грози, які супроводжувалися сильними зливами, місцями з руйнівними шквалами і великим градом.

Виною тому виявилися температурні контрасти і різні повітряні маси. На сході панує спека і сухе повітря, у той же час з північного заходу поширюється волога і нестійка температура. До цього додати ще атмосферний тиск — він сприятливо вплинув на розвиток дощової хмарності. Про це "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кибальчич.

Якою буде погода на початку серпня

За словами метеоролога, на початку серпня очікується поступова зміна повітряної маси на більш прохолодну і спокійну, а також незначне підвищення атмосферного тиску. Проте на півдні та сході України і в Криму продовжуватиметься спека — спекотне і сухе повітря з Середньої Азії не покине ці регіони. Температура вдень тут буде стабільно висока, і перевищуватиме кліматичну норму на 4 – 6 °С. Втім, трішки знизить градус спеки компактний циклон. Через нього 4 серпня в Лівобережній частині України виникнуть помірні, а місцями і значні опади. Він принесе таку довгоочікувану вологу в регіони, що уже давно страждають від посухи.

З 6 по 10 серпня погода зміниться — через зональний повітряний потік західного напрямку та область підвищеного тиску опади припиняться. А температура повітря буде коливатись в межах кліматичної норми (можливі незначні відхилення).

Таким чином, як каже Ігор Кибальчич, найспекотніші дні варто очікувати в період з 2 по 4 серпня включно, коли денна температура становитиме +26…+32 °С, в південних, центральних і східних областях +33…+38 °С. Потім, починаючи із західних і північних областей, пошириться прохолодна повітряна маса, тому максимальні температури знизяться на 5 – 7 °С.

Злива в Житомирі 29 липня

З 5 по 10 серпня відбудеться черговий етап похолодання, який найсильніше торкнеться західних і південних областей. Тут нічна температура опуститься в середньому до +10…+15 °С, а денна коливатиметься в діапазоні +19…+25 °С. На півдні та сході триватиме період відносно спекотної погоди, але все ж стане відчутно прохолодніше в порівнянні з початком місяця.

За підсумком метеоролога, протягом перших десяти днів серпня в Україні поступово знижуватиметься температура. При цьому на заході України уже відчують перше дихання осені — очікуються низькі нічні температури повітря, ранкові тумани і скорочення світлового дня.

Опади стануть більш рівномірними, проте більше їх буде у центрі та на півночі України.

На карті представлений прогноз середньої аномалії температури повітря в Європі на період з 4 по 11 серпня. Добре помітно, що в західних областях України погода виявиться трохи прохолоднішою, ніж зазвичай, а на крайньому південному сході – на 0,5 – 1 °С теплішою за кліматичну норму, каже Ігор Кибальчич.

Температурна карта

Нагадаємо, центр Хмельницького може затопити. Під загрозою будинки і легендарний речовий ринок.